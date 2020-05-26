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【賭王何鴻燊病逝】32家人聯合聲明　何鴻燊幽默感、熱愛舞蹈音容宛在

金融經濟 15:56 2020/05/26

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賭王何鴻燊過身，四房家人聯合發表聲明。(陳靜儀攝)

賭王何鴻燊離世，享年98歲，何鴻燊家族發表聲明，全文如下：

謹此懷著極其沉痛的心情，代表何鴻燊博士的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫宣佈，何博士在所有家人陪伴下於2020年5月26日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。

何博士一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時，永不說「不」，深受敬重。何博士言傳身教，鼓舞人心，我們永遠以他為典範。他教導我們要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰；擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命我們珍惜我們的文化傳統，愛我們的國家。

在緬懷何博士98年來數之不盡的卓越成就之際，他的個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。在我們的心目中，何博士傳承了無私的大愛。雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛。何博士將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。

哲人遠去，不勝哀悼。

聲明同時列出何家家族成員名稱：

大房 二房 三房 四房
何黎婉華 （已歿） 藍瓊纓 陳婉珍 梁安琪
何超英（已歿） 何超瓊 何超雲 何超盈
何猷光（已歿） 何超鳳 何超蓮 何猷亨
何超賢 何超蕸 何猷啟 何猷君
何超雄 何超儀 何煦齡 何超欣
何家華 何猷龍 何煦鑫 辛阡覓
蕭玫錚 何鍶珩   何廣燊
何家文 何倩珩    
何家榮 何開梓    
何家晴      

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【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊金句：一生人從來不聽「不」 一定要做到為止
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