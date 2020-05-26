【賭王何鴻燊病逝】32家人聯合聲明　何鴻燊幽默感、熱愛舞蹈音容宛在

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【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊金句：一生人從來不聽「不」 一定要做到為止
賭王何鴻燊離世，享年98歲，何鴻燊家族發表聲明，全文如下：
謹此懷著極其沉痛的心情，代表何鴻燊博士的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫宣佈，何博士在所有家人陪伴下於2020年5月26日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。
何博士一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時，永不說「不」，深受敬重。何博士言傳身教，鼓舞人心，我們永遠以他為典範。他教導我們要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰；擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命我們珍惜我們的文化傳統，愛我們的國家。
在緬懷何博士98年來數之不盡的卓越成就之際，他的個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。在我們的心目中，何博士傳承了無私的大愛。雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛。何博士將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。
哲人遠去，不勝哀悼。
聲明同時列出何家家族成員名稱：
|大房
|二房
|三房
|四房
|何黎婉華 （已歿）
|藍瓊纓
|陳婉珍
|梁安琪
|何超英（已歿）
|何超瓊
|何超雲
|何超盈
|何猷光（已歿）
|何超鳳
|何超蓮
|何猷亨
|何超賢
|何超蕸
|何猷啟
|何猷君
|何超雄
|何超儀
|何煦齡
|何超欣
|何家華
|何猷龍
|何煦鑫
|辛阡覓
|蕭玫錚
|何鍶珩
|何廣燊
|何家文
|何倩珩
|何家榮
|何開梓
|何家晴
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