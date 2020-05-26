▲ 【賭王何鴻燊病逝】爭產受關注 盤點國際著名爭產案

賭王何鴻燊病逝，終年98歲。何鴻燊身家曾達5,000億港元，他更有多達4位太太、17名子女，身家如何分配多年來都吸引外界關注。何鴻燊家族10年前已爆出爭產案，一系列爭產糾紛延伸至今。除了何鴻燊，國際上不少富有名人遺產都曾掀起爭奪戰。歌星約翰連儂當年也因為結過不只一次婚，而引申出爭產風雲。

▲ 約翰連儂與小野洋子

The Beatles成員約翰連儂（John Lennon）

約翰連儂身家據報接近2.8億美元，他1980年遭一瘋狂歌迷槍殺，遺產主要由妻子小野洋子，以及兩人兒子Sean繼承。

不過，小野洋子是約翰連儂第二任妻子，約翰連儂跟首任妻子Cynthia Powell同樣育有一子Julian，而Julian只獲得約翰連儂離婚時所設基金。Julian就此與Sean一方爭產16年才達成和解，傳聞分得約2,000萬美元身家。

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▲ 南非前總統曼德拉

南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）

曼德拉2013年去世，4.3億資產主要由Graca Machel及他們子孫繼承。曼德拉前妻Winnie Madikizela-Mandela不滿安排，入稟法院指曼德拉鄉郊別墅在他們離婚前買入，要求獲得物業。

Winnie與曼德拉結婚長達38年，與曼德拉一同在南非種族隔離年代抗爭。儘管如此，爭產案鬧至最高法院，Winnie仍然敗訴告終。

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▲ 強生集團太子爺J. Seward Johnson，與比他年輕42歲妻子

強生集團太子爺J. Seward Johnson

J. Seward Johnson 1983年去世時留下逾4億美元遺產，其妻Barbara Johnson是為主要受益人。然而他72歲時才取Barbara為妻，更比對方年長42歲，遺產分配隨即引起爭議。

J. Seward Johnson與2名前妻誕下6名子女入稟挑戰遺囑，最後與Barbara一方庭外和解，合共分得1.6億美元。

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▲ 傳奇結他手Jimi Hendrix

傳奇結他手Jimi Hendrix

Jimi Hendrix 1970年死於服藥過量，年僅27歲，但估計已累積約8,000萬美元資產。Jimi Hendrix沒有留下遺囑，資產由律師管理近20年，才由其父Al Hendrix以法律途徑取得。

Al Hendrix 2001年去世，資產轉交養女Janie管理，Jimi Hendrix弟弟Leon不滿發起訴訟，結果敗訴。Jimi Hendrix資產管理方此後曾控告Leon，未經授權出版Jimi Hendrix作品。

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▲ 科克兄弟David and Charles Koch

美國工業家科克兄弟（The Koch brothers）

科克工業（Koch Industries）創辦人Fred C. Koch育有4子，Frederick、Charles、David及William，其中Charles和David是公司今天掌舵人。

Frederick、William在80年代向Charles、David出售所持股份時爆出爭議，雙方多年來都要經溝通，爭產到2001年才得以和解。

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責任編輯：方圓之