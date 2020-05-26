【何鴻燊病逝】央視評何鴻燊「港澳知名愛國企業家」　賭王有何愛國事蹟？

賭王何鴻燊病逝，享年98歲。中央電視台亦有作報道，更以「港澳知名愛國企業家」為題形容何鴻燊。

報道形容何鴻燊是愛國的港澳同胞，生前積極參與對祖國經濟建設及文化慈善等事業，亦為澳門的發展作出貢獻。報道亦列出何鴻燊對國家建設的實際行動，當中包括：

2001年，身為奧申委顧問的何鴻燊得知北京成功申辦2008年奧運會後，隨即捐款，用於興建奧運場館「國家游泳中心」。

2003年9月，何鴻燊將價值600多萬元的圓明園豬首銅像，捐贈給保利藝術博物館。

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2007年9月，何鴻燊以6,910萬元購得圓明園馬首銅像，曾公開展覽，以帶動更多人參與保護中國文物的工作，及宣揚愛國愛民族意識。

2007年9月，何鴻燊將5件紀念香港回歸的珍貴藝術品捐贈給國家博物館，包括油畫《南京條約》、《世紀大典》、《毛澤東會見希思》，青銅雕塑《毛澤東》、《鄧小平像》。

2019年11月，為慶祝中華人民共和國成立70週年和澳門回歸20週年，何鴻燊決定將圓明園馬首銅像捐贈給國家文物局。

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