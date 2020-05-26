【何鴻燊病逝】最愛是誰？ 賭王一生最重要的四個女人

第一任妻子:黎婉華

黎婉華是賭王的原配，為澳門土生葡人，有「澳門第一美人」之稱。她在17歲時遇到何鴻燊，相當年輕。黎婉華的祖上為葡萄牙高官，在澳門有相當的權勢力，算是門當戶對。二人婚後第一年，何鴻燊就獲得人生第一個金一百萬元。可惜好景不常，黎婉華28歲時染上怪病，奈何當時澳門醫療水平不高，何鴻燊決定把她送去英國，才診斷出她是患上了結腸炎，在很長一段時間裏，她只能卧床休息，吃流食，體重從115磅跌到70磅，面無血色，形容憔悴，美貌漸漸流逝。黎婉華的命運算是相當坎坷，幾年後，黎婉華在葡萄牙街頭遭遇了一場突如其來的車禍，這場車禍帶走了她大部分的記憶，而且只能在輪椅上度過餘生，二人關係後來也日漸疏離。不過後來賭王曾經對外表示，最愛就是這一任太太，黎婉華。

第二任妻子：藍瓊纓

藍瓊纓是在元配黎婉華卧病時被何鴻燊娶進家門的，理由為陪伴賭王應對各種社交場合。二太藍瓊纓的確是社交的專家，二人更經常在慈善舞會上被封為「舞帝」和「舞后」。

第三任妻子：陳婉珍

如果賭王娶「二太」藍瓊纓是社交需要，那麽第三任妻子陳婉珍應該是日久生情，陳婉珍當時為了大房黎婉華的私人看護，久而久之跟何鴻燊產生了感情，而她與何鴻燊所生的三個孩子，何超雲、何超蓮、何猷啟，何超雲在娛樂圈人脈甚廣，也爲人所熟悉。

第四任妻子：梁安琪

1986，當時梁安琪當時在澳門擔任舞蹈老師，而在學員的引薦下，她出席一個私人舞會，從此改變了她的一生，當時賭王何鴻燊為舞會的特邀嘉賓，剛好擅長跳舞的二太藍瓊纓不在身邊，三太卻是不會跳舞，就是這樣梁安琪就與何鴻燊邂逅，後來也當上了「四太」

相關文章：【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知

相關文章：【兩會2020】全國人大會議今開幕 李克強：香港須全面準確貫徹「一國兩制」