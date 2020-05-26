【港版國安法】德媒：香港是西柏林

德國媒體《世界報》主編Klaus Geiger就「港版國安法」發表評論，直指中國對自由造成的威脅比新冠疫情帶來的問題更嚴重，「我們遲早會戰勝新冠病毒，但是北京對權力的追求卻始終是一種危險。」

評論形容，香港就是德國西柏林，指德國正因新冠肺炎疫情面對二戰結束以來最嚴重的經濟危機，但仍然關注香港的情況，是因為人們所擁有的最大財產，也就是自由，並沒有流失，但對香港而言，自由正面臨威脅。

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文章又指，獨裁和專制總是試圖使用暴力的方式將愈來愈多的人歸於自己的管控之下，並引述1938年希特勒吞併當時的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）的歷史，指當時歐洲人犧牲了捷克斯洛伐克的人民，怯懦且自欺欺人地期待自己能免受納粹德國的侵略。

Klaus Geiger認為，香港年輕的抗爭者是在為德國人而戰，他們所捍衛的，是勇敢的人在戰爭後送給德國的自由，「誰不清晰地表達立場，就是在出賣這一遺產。」

二戰後，作為戰敗國的德國被美國、英國、法國和蘇聯佔領，柏林亦被分為四部分，美、英、法佔據城市西部，蘇聯則佔據東部。西柏林四周皆是蘇聯控制的共產制度的東德，儼如一座孤島。



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