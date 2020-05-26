【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了

賭王何鴻燊今日逝世，享年98歲。賭王一生享盡齊人之福，有4個太太，子女成群，外界普遍關注賭王遺產如何分配。賭王四房兒子何猷君去年5月與内地名模奚夢瑤結婚，10月誕下兒子。當時有網民指他娶妻生子可多分身家，何猷君當時在微博回應：「錢早就分完了，去看看新聞吧！」

▲ 何猷君去年在微博回應網民，指「錢早就分完了」。（微博截圖）

▲ 何猷君去年10月在社交網站公佈兒子出世的喜訊。

何猷君拍攝內地真人騷節目《愛的時差》，認識內地超模奚夢瑤，更在節目上向對方表白。去年5月中，何猷君包起四太有份投資、位於上海的尚嘉中心向奚夢瑤求婚，並送上巨形鵝蛋形鑽戒。同年7月，兩人註冊結婚，奚夢瑤10月誕下兒子何廣燊，並成何家第五代長孫。

10年前或已「分身家」

事實上，2010年10月，何鴻燊已將澳博（00880）約7%的股權轉讓給四房梁安琪，並把自己約32%澳博股權，近乎平分給二房子女與三房陳婉珍。何鴻燊此前已私人轉讓其信德（00242）股份給二房藍瓊纓及二房5名子女，包括何超瓊、何超鳳及何猷龍等。

2017年6月，信德宣布何鴻燊在退任主席，由二房長女何超瓊接任，何鴻燊改任榮譽主席。

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