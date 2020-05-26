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【中美角力】哈佛教授談貿易戰　中美雙方最終兩敗俱傷

環球政經 16:58 2020/05/26

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除了新冠疫情外，市場另一大焦點就是中美角力。近來中美雙方矛盾重重，市場擔心雙方首階段貿易協議或有可能破裂，正密切關注雙方是否將有下一步動作，哈佛大學政治學教授Graham Allison周二（26日）指，這場鬥爭的最終結局將會是「雙輸」（lose-to-lose）。

根據CNBC周二（26日）報導，Allison指出，中美經濟皆受到新冠疫情的打擊，雙方領導人正致力控制住疫情。惟他警告稱，中美關係持續緊張，或有可能導致中美首階段貿易協議就此瓦解。事實上，除了Allison之外，亦有專家警告指，新冠疫情爆發前，中方要向美國購買價值2000億美元的商品，已屬困難，疫情爆發更使這一情況變得更艱難。

相關文章：【港版國安法】押注聯匯失守？　港元一年遠期曾穿弱方保證

Allison直言：「雙方最終結局很可能是雙輸（The endgame will probably be lose-lose）」，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員李成認為，中美緊張可能變為冷戰，雙方關係惡化速度快過預期。但他強調，兩國都尚未做好應對這種程度衝突的準備，這場對抗不會有贏家。

相關文章：港版國安法觸發擔憂　英國擬加快限制中資收購英企

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撰文 : 國際組

經濟 疫情 政治 貿易戰 中美關係

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