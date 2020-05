【中美角力】哈佛教授談貿易戰　中美雙方最終兩敗俱傷

除了新冠疫情外,市場另一大焦點就是中美角力。近來中美雙方矛盾重重,市場擔心雙方首階段貿易協議或有可能破裂,正密切關注雙方是否將有下一步動作,哈佛大學政治學教授Graham Allison周二(26日)指,這場鬥爭的最終結局將會是「雙輸」(lose-to-lose)。

根據CNBC周二(26日)報導,Allison指出,中美經濟皆受到新冠疫情的打擊,雙方領導人正致力控制住疫情。惟他警告稱,中美關係持續緊張,或有可能導致中美首階段貿易協議就此瓦解。事實上,除了Allison之外,亦有專家警告指,新冠疫情爆發前,中方要向美國購買價值2000億美元的商品,已屬困難,疫情爆發更使這一情況變得更艱難。

Allison直言:「雙方最終結局很可能是雙輸(The endgame will probably be lose-lose)」,美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)研究員李成認為,中美緊張可能變為冷戰,雙方關係惡化速度快過預期。但他強調,兩國都尚未做好應對這種程度衝突的準備,這場對抗不會有贏家。

