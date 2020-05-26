【何鴻燊病逝】自2009年受傷後屢進出醫院 11年來醫療費用開支高達 ___ ??

賭王何鴻燊以「澳門賭王」聞名於世，以往他也樂於出席公開活動，也活躍鏡頭前，縱橫港澳70載。不過，自何鴻燊於2009年7月於「四太」梁安琪的寓所不慎跌倒，有指他當時曾撞傷頭部，並需要接受腦部手術，留醫約半年才可出院，自此行動不便，每次出入也需坐輪椅，之後也變得低調，鮮有出席公開場合。近年賭王的子女仍不時透過交網分享與父親近照，但最後一次在網上露面，已是2018年11月何鴻燊97歲生日時。

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據了解，賭王在2009年受傷入住養和醫院期間，賭王家族特地請了八位名醫為他醫療，有指賭王的腦部、心、肝、脾、肺、腎身體各部位也有一位專屬名醫負責。傳媒估計過當時他每日的醫療費用高達100萬元，以此計算，他入院約3個月的醫療費用已達約1億元。

其後賭王出院回居所休養，賭王家族也為其居所配置醫療設備以協助他的起居生活，上述添置設備的費用保守估計已逾2,000萬元。同時也聘請具一定具經驗的護理隊伍，包括護士及物理治療師，為賭王進行24小時全天候貼身照顧。及至今年一月他再入住養和醫院深切治療部至今已逾4個月，估計醫藥費已達3億元

換句話說，由2009年至今已近1年時間，賭王的醫療費用絕對是個「天文數字」，估計11年來醫療費達15億元。

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