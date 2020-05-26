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【何鴻燊病逝】澳博上市後失龍頭寶座 股價12年仍累升逾倍

股樓投資 16:20 2020/05/26

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澳門賭王何鴻燊旗下的博彩企業，一度雄霸澳門博彩業。但好景不常，澳門回歸後開放博彩業，除了何氏家族的澳博控股（00880）、美高梅（02282）同新濠（00200），澳門亦發放賭牌予兩大外資，永利澳門（01128）及金沙中國（01928）旗下威尼斯人，以及呂志和家族的銀河娛樂（00027）。回歸前是行業龍頭的澳博，在2008年7月金融海嘯前夕上市。經營葡京賭場的澳博，由於上市後未有像金沙、銀娛般開發新賭場項目及旅遊酒飲等非博彩業務，上市後市佔率逐漸滑落，目前只有約14%水平。

相關文章：【港股追蹤】賭王何鴻燊病逝　信德下午升幅擴至16%

雖然如此，澳博現價8.85元，仍較2008年3.08元招股價為高，上市12年仍取得1.8倍的累積升幅，表現除和2009年上市的金沙相若，亦優於2011年上市，目前仍低於當年招股價近4成的同系企業美高梅。

相關文章：【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知

受疫情影響，澳博首季業績見紅。截至今年3月，首季虧損4.09億元，去年同期則錄得8.5億元純利。值得留意的是集團一再延遲的新項目終見眉目。去年底「上葡京」項目竣工，集團已啟動與澳門政府對項目之檢驗及申請程序。在取得相關營運許可後，項目預期於本年底開幕。

相關文章：【何鴻燊病逝】何鴻燊如何成為一代賭王?

 

 

撰文 : 投資組

何鴻燊 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 澳門博彩股 經濟

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