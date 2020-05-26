  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

金融經濟 15:24 2020/05/26

分享：

澳門六大賭牌牌主中，三家都與何家有直接關連。

賭王何鴻燊病逝，外界漸關注家族財產分配，自何鴻燊10年前跌倒入院引發爭產疑雲後，近年屢傳家族已為各房分配好財產。綜合目前市場資料，何鴻燊家族的賭業相關資產現時均由「二房」家人主導。

何鴻燊在澳門回歸前獨市經營賭業，其後澳門2002年正式開放賭業，賭牌「一變三、三變六」，除了美資牌主金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） ，和香港呂志和家族持有的銀娛 （00027） ，其餘三家牌主都與何鴻燊家族有關。

何猷龍30歲合資投副牌　其後全面主導經營

二房兒子何猷龍、女兒何超瓊參與的新濠國際 （00200） 、美高梅中國 （02282） ，股權相對簡單易明。何猷龍當年剛滿30歲，就與澳洲皇冠渡假村（Crown Resort）二代James Parker ，共同投資承投永利旗下的副賭牌，二人於2009年推出「新濠天地」，為新濠在澳門的首個大型項目。

及後皇冠捲入員工在內地不法宣傳賭業，2017年漸退出新濠博亞，何猷龍變成單獨控股，經由新濠國際控股新濠博亞（美：MLCO）

相關文章：【何猷龍】新濠盡沽皇冠損手13億元　9高層離職（第三版）

較為直接參與，連股權相對涉及各房利益的澳博 （00880）

何超瓊為美高梅中國聯席董事長

同屬二房的女兒何超瓊多年被視為何鴻燊商業上最為信任的女兒，澳博當年分拆賭牌，最終由何超瓊、美資美高梅度假村合資取得。

相對何猷龍全力發展博彩業，何超瓊商業投資範疇較多，美高梅中國多年在澳門發展都主要由美高梅投資方參與，何超瓊隨公司上市時減持後，最新持有美高梅中國22.49%股權，但依然是美高梅中國的聯席董事長。

相關文章：【何超瓊投資】美高梅中國行政總裁簡博賢退任

澳博股權複雜　二房掌控股股東澳娛主導權

至於何鴻燊家族一同控股的澳博，股權相對複雜，澳博董事會有「二房」何超鳳出任主席、「四太」梁安琪出任聯席主席。

不過，澳博控股大股東「澳娛」去年初重組，「二房」和霍英東家族達成協議，會共同提名和任命澳娛主席，兩方合計持股逾5成澳娛股權，有關舉動被視為雙方聯手，確保在澳博取得股權。

截至3時20分，澳博股價大升7.3%，報8.85元；新濠國際股價升4.5%，報14.94元；美高梅中國升4.9%，報9.35元。

相關文章：【賭王何鴻燊病逝】為何信德、澳博股價急升？一文看懂賭王家族掌控澳博架構

更多【賭王病逝】相關新聞：

【賭王何鴻燊病逝】為何信德、澳博股價急升？一文看懂賭王家族掌控澳博架構

賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博近8%

賭王何鴻燊病逝　何超瓊：家人有共識集體共同處理後事

記者：麥德銘

博彩 何鴻燊 何超瓊 何猷龍 梁安琪 霍英東 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 澳門

上一篇文章

【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構

下一篇文章

【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【恒指黑期】英美休市　恒指黑期升162點收復23000點關（不斷更新）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）