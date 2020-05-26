【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

▲ 澳門六大賭牌牌主中，三家都與何家有直接關連。

賭王何鴻燊病逝，外界漸關注家族財產分配，自何鴻燊10年前跌倒入院引發爭產疑雲後，近年屢傳家族已為各房分配好財產。綜合目前市場資料，何鴻燊家族的賭業相關資產現時均由「二房」家人主導。

何鴻燊在澳門回歸前獨市經營賭業，其後澳門2002年正式開放賭業，賭牌「一變三、三變六」，除了美資牌主金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） ，和香港呂志和家族持有的銀娛 （00027） ，其餘三家牌主都與何鴻燊家族有關。

何猷龍30歲合資投副牌 其後全面主導經營

二房兒子何猷龍、女兒何超瓊參與的新濠國際 （00200） 、美高梅中國 （02282） ，股權相對簡單易明。何猷龍當年剛滿30歲，就與澳洲皇冠渡假村（Crown Resort）二代James Parker ，共同投資承投永利旗下的副賭牌，二人於2009年推出「新濠天地」，為新濠在澳門的首個大型項目。

及後皇冠捲入員工在內地不法宣傳賭業，2017年漸退出新濠博亞，何猷龍變成單獨控股，經由新濠國際控股新濠博亞（美：MLCO）

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較為直接參與，連股權相對涉及各房利益的澳博 （00880）

何超瓊為美高梅中國聯席董事長

同屬二房的女兒何超瓊多年被視為何鴻燊商業上最為信任的女兒，澳博當年分拆賭牌，最終由何超瓊、美資美高梅度假村合資取得。

相對何猷龍全力發展博彩業，何超瓊商業投資範疇較多，美高梅中國多年在澳門發展都主要由美高梅投資方參與，何超瓊隨公司上市時減持後，最新持有美高梅中國22.49%股權，但依然是美高梅中國的聯席董事長。

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澳博股權複雜 二房掌控股股東澳娛主導權

至於何鴻燊家族一同控股的澳博，股權相對複雜，澳博董事會有「二房」何超鳳出任主席、「四太」梁安琪出任聯席主席。

不過，澳博控股大股東「澳娛」去年初重組，「二房」和霍英東家族達成協議，會共同提名和任命澳娛主席，兩方合計持股逾5成澳娛股權，有關舉動被視為雙方聯手，確保在澳博取得股權。

截至3時20分，澳博股價大升7.3%，報8.85元；新濠國際股價升4.5%，報14.94元；美高梅中國升4.9%，報9.35元。

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記者：麥德銘