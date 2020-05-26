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【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀

金融經濟 15:16 2020/05/26

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何家二房長女何超瓊身家已達331億元

何家各房均身家豐厚，其中以二房最為可觀。今年香港福布斯富豪榜資料顯示，單計二房至少已有526億元身家，如果再計及四房的約250億元，何家已公開資產已達近800億元。

二房中的何超瓊及何猷龍於今年香港福布斯富豪榜之中分別排名23名及33名，所擁資產達42.5億美元及25億美元，即約331億港元及195億港元。

何超瓊為美高梅 （02282） 聯席董事長、執行董事，並擁有22.49%集團股權；何猷龍則為新濠國際 （00200） 主席兼行政總裁，持有集團約57%權益。

另外，四太梁安琪亦位列富豪榜第29位，身家為32億美元（約250億港元）。

除了股票權益外，各房亦持有多間豪宅，包括二太藍瓊纓的渣甸山谷柏道25號大宅、何猷龍的布力徑35號大宅、三房陳婉珍的布力徑5號大宅、梁安琪的淺水灣道4號大宅等，合共估值隨時超過百億元。

何鴻燊元配黎婉華早已過世，其後人獲信託基金Clementina Ho Trust照顧。據本地傳媒報道，信託內資產包括淺水灣一號大宅等多項港澳物業、現金及其他資產等，其中淺水灣道一號現時市值約30億元。

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