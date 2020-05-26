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【賭王何鴻燊病逝】澳博集最多何家成員　一圖看懂賭王家族掌控澳博架構

金融經濟 15:36 2020/05/26

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一代傳奇人物「賭王」何鴻燊享年98歲，向世界謝幕。各界留意賭王後人在何鴻榮身後，繼承和分配資產，當中較為複雜的可算是家族旗艦的澳博。對其後家族成員財務互動，先要了解賭王家族掌控澳博架構。

何鴻燊的博彩王國涉及多家股份，其逝世消息傳出後，澳博控股 （00880） 升幅擴大至7%、新濠國際 （00200） 漲半成。投資地產、運輸的信德 （00242） 也抽升16.8%。

相關文章：賭王何鴻燊病逝　何超瓊：家人有共識集體共同處理後事

何鴻燊叱吒澳門博彩業大半世紀，其成立的澳門旅遊娛樂 —「澳娛」，涉及家族內外利益，股權架構較其他後起博彩營運商更為複雜。

何鴻燊2018年淡出所有上市公司職務，信德2019年1月23日公告，旗下多家公司與已故商人霍英東創立的霍氏基金簽署協議，內容包括提名澳娛主席和董事總經理任命。

但此次聯盟並未提及澳娛的另一位董事「四房」梁安琪，被部分人士解讀為二房正式掌有澳娛、澳博。

何家二房「垂直控股」　利益反不及四太？

綜合信德、澳博公告，何家的博彩王國分三層架構，從底往上包括：直接持有賭牌的「澳門博彩股份有限公司」、上市公司澳博控股 、涉及多個家族的澳娛。

除了「四房」、澳博控股執行董事梁安琪在三層架構都有持股外，「三房」陳婉珍、何超瓊等家族成員大多只在澳娛有持股。

從算術上，梁安琪掌有最多澳博的經濟權益。澳博每100元利潤，梁安琪理論上可佔21.1元，二房旗下公司佔12.9元，三房就佔7.7元。

不過，已簽署協議的「二房、霍氏」聯盟持有逾53%澳娛股份，澳娛又持有54%澳博控股，澳博控股持有90%澳博股權，層層垂直控股下，聯盟即間接擁有坐擁賭牌的澳博「話事權」。

在協議達成下，二房何超鳳成為澳娛、澳博主席，四太梁安琪也同時留在澳博董事會內。

在「祖業」澳博以外，何超瓊與美資美高梅度假村一同持有另一賭牌牌主－美高梅中國 （02282）  ，何超瓊持有約22%股權；同屬「二房」的何猷龍則控制新濠，意味澳門6家牌主，何家在其中3家都有份。

澳博架構複雜，何猷龍曾直言與澳博合作機會低，享受自己和團隊的自由（freedom），「他們的股權、管理權全部都非常複雜，我就prefer（偏好）簡單的。」

相關文章：賭王之子何猷君任創夢天地高層　高管平均年齡33.8歲

香港股票 博彩 經濟 何鴻燊 陳婉珍 何超瓊 何猷龍 梁安琪 霍英東 人物

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