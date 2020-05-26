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【騰訊股價】騰訊宣布5年投入5000億 佈局新基建（第二版）

金融經濟 18:30 2020/05/26

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騰訊宣布，未來5年將投入5000億人民幣，佈局雲業務新基建。

騰訊 （00700） 雲與智慧產業事業群總裁湯道生接受內地媒體訪問透露，未來五年將投入5000億人民幣，用於新基建的進一步佈局，將重點投入雲計算、人工智能、區塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心、物聯網操作系統、5G網絡、音視頻通信、網絡安全、量子計算等方面的技術研究。

同時，騰訊將結合產業技術創新需要，重點投入雲啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設。

事實上，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲在4月也曾宣布，未來3年將投入2000億人民幣，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等新基建。

所謂新基建，是相對傳統基建而言，國家發改委曾經明確，新基建主要包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三方面，信息基礎設施包括5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網、人工智能、雲計算、區塊鏈、數據中心、智能計算中心等基礎設施，融合基礎設施則應用大數據、人工智能支撐傳統基礎設施轉型，創新基建則主要支撐科學研究、技術開發等。

騰訊升2.1%，收425.4元；阿里巴巴升1.4%，收201元。

（第二版新增新基建範圍）

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香港股票 騰訊控股（00700）

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