【數碼通5G】5G月費比拼！想等5G iPhone用家點算好？

▲ 本地電訊商數碼通（SmarTone）今日終於公布其5G月費計劃，比拼其他電訊商包括中移動、3HK、香港電訊旗下的csl及1O1O已推出的5G月費，到底哪個電信商5G月費計劃最吸引？

本地電訊商數碼通（SmarTone）今日終於公布其5G月費計劃，比拼其他電訊商包括中移動、3HK、香港電訊旗下的csl及1O1O已推出的5G月費，到底哪個電信商5G月費計劃最吸引？想等5G iPhone的用家又點算好？

SmarTone 5G月費計劃的入門價格是398元，可用100GB數據，與其他電訊商一樣須簽訂24個月合約。用戶也可按每月需要隨時加碼，另加80元享有無限限速5MB的5G流動數據，毋須受合約束縛。

SmarTone總裁葉安娜表示，可增設附屬SIM咭，每張120元。若加2張SIM可有每月額外50GB本地數據、3張則有100GB，如此類推。上述的無限數據加碼優惠，亦包括所有附屬SIM咭。

5G 服務電訊商 本地數據量 24個月合約月費（港元） 數碼通（SmarTone） 80GB（8月31日前加入，可享有每月額外20GB 5G數據） 398 3香港 100GB

200GB 388

688 中國移動香港（CMHK） 30GB(體驗計劃)

100GB

200GB

300GB 198

298

398

498 csl 8GB

12GB

80GB

150GB+無限限速數據

300GB+無限限速數據 198

298

398

498

698 1O1O 8GB

12GB

80GB

150GB+無限限速數據

300GB+無限限速數據 299

389

459

559

759

目前香港未有太多5G手機選擇，或令不少消費者卻步。而SmarTone表示，客戶在加入5G計劃後，每月可以儲1個印花，每個印花可當200元使用，最多可以儲 8 個，即1600元。這些印花可作購買其他產品包括5G手機之用，並於年底到期。

▲ （SmarTone線上發佈會截圖）

責任編輯：張寶燕