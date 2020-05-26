【5G手機】5G或令個人資料外洩？三星用家三招學懂保私隱

▲ 5G網絡在港已全面正式開通！

5G網絡在港已全面正式開通！對於消費者來說，5G上網更快更順。但在萬物互聯的時代，消費者的一舉一動都有機會被記錄下來，令不少人都擔心及關注個人及數據私隱問題。三星（Samsung）近日就發表文章，教導三星5G手機用家設置手機，並保障自己個人私隱。

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文章提到，隨着香港於上月踏入5G時代，網絡速度大幅提升，用戶儲存在手機的個人資料必會大增，因此Samsung Galaxy裝置均會載有專為Android系統而設的內置惡意軟件防護功能Google Play Protect，保護用家裝置、資料和應用程式的安全。

再者，Samsung Galaxy裝置上均預設Knox保安平台，為手機內的資料提供多重軟件及硬件保護。另外，Samsung Galaxy S20亦配備的安全芯片（secure processor），能偵測攻擊者惡意篡改手機硬件而導致的電壓或溫度變化，以及防止黑客猜測鎖屏的PIN碼、模式或密碼。

三星提到，用戶可開啟安全資料夾（Secure Folder）功能，將機密或敏感資料儲存在內，亦可於安全資料夾內儲存另一組應用程式如Facebook, WhatsApp等，應付不同保安需要。

▲ 當手機遺失後可透過「尋找我的手機」功能，遙距尋找遺失的手機。（三星官網圖片）

每個用戶手機均裝有大量資訊，若不小心遺失，有機會被存取手機內的資料。三星用戶現時只須在手機上註册及登入Samsung帳戶，當手機遺失後可透過「尋找我的手機」功能，遙距尋找遺失的手機，將裝置上儲存的資料備份到 Samsung Cloud、鎖定螢幕，甚至封鎖 Samsung Pay，以及刪除在裝置上的所有資料。

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責任編輯：曾曉汶