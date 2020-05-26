  • 30°C
香港時間 : 2020526日 (二) 14:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G手機】5G或令個人資料外洩？三星用家三招學懂保私隱

科技 14:41 2020/05/26

分享：

5G網絡在港已全面正式開通！

5G網絡在港已全面正式開通！對於消費者來說，5G上網更快更順。但在萬物互聯的時代，消費者的一舉一動都有機會被記錄下來，令不少人都擔心及關注個人及數據私隱問題。三星（Samsung）近日就發表文章，教導三星5G手機用家設置手機，並保障自己個人私隱。

>>>【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設

>>>【5G手機】HTC加入5G行列　傳7月推5G旗艦機

文章提到，隨着香港於上月踏入5G時代，網絡速度大幅提升，用戶儲存在手機的個人資料必會大增，因此Samsung Galaxy裝置均會載有專為Android系統而設的內置惡意軟件防護功能Google Play Protect，保護用家裝置、資料和應用程式的安全。

再者，Samsung Galaxy裝置上均預設Knox保安平台，為手機內的資料提供多重軟件及硬件保護。另外，Samsung Galaxy S20亦配備的安全芯片（secure processor），能偵測攻擊者惡意篡改手機硬件而導致的電壓或溫度變化，以及防止黑客猜測鎖屏的PIN碼、模式或密碼。

三星提到，用戶可開啟安全資料夾（Secure Folder）功能，將機密或敏感資料儲存在內，亦可於安全資料夾內儲存另一組應用程式如Facebook, WhatsApp等，應付不同保安需要。

當手機遺失後可透過「尋找我的手機」功能，遙距尋找遺失的手機。（三星官網圖片）

每個用戶手機均裝有大量資訊，若不小心遺失，有機會被存取手機內的資料。三星用戶現時只須在手機上註册及登入Samsung帳戶，當手機遺失後可透過「尋找我的手機」功能，遙距尋找遺失的手機，將裝置上儲存的資料備份到 Samsung Cloud、鎖定螢幕，甚至封鎖 Samsung Pay，以及刪除在裝置上的所有資料。

>>>【5G手機】小米4G手機步入歷史　將全力投入5G及6G發展

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議　預計2030推出
2020/05/19
【5G未算快】中聯通與中興簽署6G戰略協議　預計2030推出
【華為風暴】對美國出招封殺失望　董事長郭平：撕裂只帶來衝擊（不斷更新）
2020/05/18
【華為風暴】對美國出招封殺失望　董事長郭平：撕裂只帶來衝擊（不斷更新）
【華為手機】華為Honor X10即將發布　上市前諜照率先曝光
2020/05/18
【華為手機】華為Honor X10即將發布　上市前諜照率先曝光
【5G】新冠肺炎疫情助增長　愛立信預測2025年5G用戶達28億
2020/05/12
【5G】新冠肺炎疫情助增長　愛立信預測2025年5G用戶達28億
5G 軟件 硬件 黑客 Facebook Samsung Google WhatsApp Samsung Pay Google Play

下一篇文章

AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】HTC加入5G行列　傳7月推5G旗艦機
【5G手機】HTC加入5G行列　傳7月推5G旗艦機
【科技抗疫】以色列理工學院研新式口罩　用充電器供電即可殺菌
【科技抗疫】以色列理工學院研新式口罩　用充電器供電即可殺菌
美法官裁定FBI需申請搜查令　方可解鎖疑犯手機
美法官裁定FBI需申請搜查令　方可解鎖疑犯手機
LG發布偷拍女生廣告引爭議　迅速刪片兼致歉
LG發布偷拍女生廣告引爭議　迅速刪片兼致歉
【數據私隱】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁　罰款最高達1.68億元
【數據私隱】WhatsApp、Twitter或遭歐洲制裁　罰款最高達1.68億元
【5G手機】小米4G手機步入歷史　將全力投入5G及6G發展
【5G手機】小米4G手機步入歷史　將全力投入5G及6G發展