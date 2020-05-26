【何鴻燊病逝】何鴻燊如何成為一代賭王？

人稱賭王的何鴻燊，於二戰日本佔領香港時，剛從港大畢業的他，逃到澳門，身上只有10元，因能說流利英文，何鴻燊被澳門一間貿易公司聘請做秘書，一年後成為該公司的合夥人，並賺來第一桶金。

後來何鴻燊進入澳門貿易局 ，認識了前澳門特首何厚鏵的父親何賢，二人共事採購戰時物資，何鴻燊隨後又跟恒生創始人何善衡合夥開洋行，買賣金銀到火柴等。戰後於1953年何鴻燊返回香港，開建築公司安利。

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一直做貿易買賣生意的何鴻燊，踏足賭場生意，並成為一代賭王，轉捩點是他40歲時，即1961年，當時澳門的葡萄牙政府宣布博彩業行專營制度，何鴻燊便與香港愛國商人霍英東、葉德利、葉漢合組的財團，拿下澳門博彩業的專營權，成為澳門賭業生意的唯一經營者達40年，造就一代賭王何鴻燊。除了經營賭場外，何鴻燊還涉足房地產、船務等，終成為澳門首富。

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一手由何鴻燊創立、於香港上巿的澳門博彩控股（澳博控股）（0880) 於2018年發公告，當時96歲何鴻燊全面退出董事會，轉任榮譽主席，外界形容賭王何鴻燊正式退休。一代賭王的事業傳奇劃上句號。

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