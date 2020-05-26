  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【何鴻燊病逝】何鴻燊如何成為一代賭王？

名人薈萃 14:52 2020/05/26

分享：

人稱賭王的何鴻燊，於二戰日本佔領香港時，剛從港大畢業的他，逃到澳門，身上只有10元，因能說流利英文，何鴻燊被澳門一間貿易公司聘請做秘書，一年後成為該公司的合夥人，並賺來第一桶金。

後來何鴻燊進入澳門貿易局 ，認識了前澳門特首何厚鏵的父親何賢，二人共事採購戰時物資，何鴻燊隨後又跟恒生創始人何善衡合夥開洋行，買賣金銀到火柴等。戰後於1953年何鴻燊返回香港，開建築公司安利。

相關文章：【賭王何鴻燊病逝】為何信德、澳博股價急升？一文看懂賭王家族掌控澳博架構

相關文章：【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知

相關文章：【何鴻燊病逝】何東家族身世顯赫 李小龍與賭王有親戚關係？

一直做貿易買賣生意的何鴻燊，踏足賭場生意，並成為一代賭王，轉捩點是他40歲時，即1961年，當時澳門的葡萄牙政府宣布博彩業行專營制度，何鴻燊便與香港愛國商人霍英東、葉德利、葉漢合組的財團，拿下澳門博彩業的專營權，成為澳門賭業生意的唯一經營者達40年，造就一代賭王何鴻燊。除了經營賭場外，何鴻燊還涉足房地產、船務等，終成為澳門首富。

相關文章：賭王何鴻燊病逝　何超瓊：家人有共識集體共同處理後事

相關文章：【無冕澳督】一代賭王何鴻燊病逝　終年98歲

一手由何鴻燊創立、於香港上巿的澳門博彩控股（澳博控股）（0880) 於2018年發公告，當時96歲何鴻燊全面退出董事會，轉任榮譽主席，外界形容賭王何鴻燊正式退休。一代賭王的事業傳奇劃上句號。

更多何鴻燊病逝相關報道：https://bit.ly/3ekM2DA

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高富健

博彩 何鴻燊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？
【保就業計劃】今接受申請　半日接3.5萬宗申請　僱主僱員有乜要留意？
【港股追蹤】賭王何鴻燊病逝　信德全日勁升22%
【港股追蹤】賭王何鴻燊病逝　信德全日勁升22%
【港股追蹤】騰訊擬全球發債200億美元　金額足夠買起多間藍籌
【港股追蹤】騰訊擬全球發債200億美元　金額足夠買起多間藍籌
八達通宣布　將逐步終止日日賞計劃
八達通宣布　將逐步終止日日賞計劃
【無冕澳督】一代賭王何鴻燊病逝　終年98歲
【無冕澳督】一代賭王何鴻燊病逝　終年98歲
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了
【何鴻燊病逝】身家分配成焦點　何猷君去年直言：錢早已分完了