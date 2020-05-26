【限聚令放寬】派對場所將重啟　惟短期市況不被看好

▲ 派對房間的停業安排，將在28日結束。（資料圖片）

限聚令下4類處所包括卡拉OK、派對房間、夜店/夜總會和浴室的停業安排，將在28日結束。香港派對場地協會會長林漢然認為，業界停業時間最長，但補貼最少，故受疫情影響正經營困難。他稱，可以重新營業後，將會配合港府的防疫措施，只為恢復客人的信心，重新帶動消費。

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他續指，估計業界有7成因疫情而面臨結業或賣盤；更舉例，停業期間曾有行家「0元免費轉手」，只為毋須再繳付租金。他稱，即使業界能夠重新營業，亦不看好短期內的市道，預計整體生意額只有去年同期的3成。

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去年暑假日日爆滿 現僅有6月份周末晚上有預約

位於尖沙咀的派對場所Black Maxi House負責人梁先生表示，去年暑假期間的生意情況日日爆滿，但5月份受停業影響，暫未有預約；6月份則以周末夜晚的預約情況最多。但他直言，閒日和周末早上較少預約。

他稱，自疫情爆發以來，生意額按年下跌3成至4成，停業更令公司持續零收入。他預料今次重啟後，收入基本可應付租金開支，減少虧蝕。

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記者：馬意文