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【何鴻燊病逝】回顧賭王十大金句：開賭日日印銀紙、投白票你以為冇人知

名人薈萃 14:30 2020/05/26

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賭王何鴻燊今日（26日)病逝，終年98歲。這位縱橫港澳政商界的傳奇人物，為人風趣，留下不少金句。

談賭業

最有經驗係我，邊個有本事淘汰我？

我一生人唔鍾意個「輸」字，喺賭場我唔會認第二。

2002年澳門開放賭牌，為何鴻燊的澳博（00880）加入了兩位競爭者永利（01128）及銀娛（00027），何鴻燊當時豪氣地說「邊個有本事淘汰我？」表明不怕競爭者。

金沙咁驕傲，驕者必敗，呢次乜嘢架都丟清！

2008年回應對手金沙（01928）裁員一事時，賭王直言「驕者必敗」。

我開賭場等於印銀紙咁，日日印銀紙。

何鴻燊曾稱自己「冇法子窮」，因為從事賭業等於「日日印銀紙」。

談政治

任何呢啲嚴重（肅）嘅會議，你哋應該禮貌啲，投白票等於唔尊重自己，投白票你以為冇人知？一樣知嘅！

2007年行政長官選舉，有選委擬投白票，當時何鴻燊回應說，誰投白票一定有人知。

肥到着唔到襪！

2004年批評政府在西九招標一事上，單一招標只容許數間有能力的地產商競投項目，令中標財團「肥到着唔到襪！」最終，單一招標被政府撤回。

談家庭

四個都咁錫，齊人之福唔易享，一到新年、生日，就走到氣咳，食到嘔凸，但都要照食！

享盡齊人之福的賭王，曾經談到自己四位太太「都咁錫」，對四房人也做到公平。

靚女呢，阿二就有Pansy（超瓊）同Josie（超儀），阿三就個個女都靚，阿四嘅大女（超盈）就麻麻，細女（超欣）就靚到不得了！

2007年賭王出席公開活動，讚女兒超欣「靚到不得了」。記者又追問他，哪位太太最靚，賭王回應：

梗係個個靚啦，唔靚就唔係我老婆啦。

要學蛇蟲一樣秋收冬藏，秋天同太太分房。

賭王又曾分享養生之道，要秋收冬藏分房瞓。

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撰文 : 李才添

地產 政治 裁員 招標 選舉 養生 何鴻燊 澳門

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