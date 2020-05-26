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【何鴻燊病逝】何東家族身世顯赫 李小龍與賭王有親戚關係？

名人薈萃 14:14 2020/05/26

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澳門賭王何鴻燊今午（26日）正式離世，享年98歲，回顧他的一生，由出生那一刻就相當不平凡，一生相當精彩。

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何鴻燊出身於香港四大家族之一的何東家族，何東家族衆多成員當中，大多數都相當不平凡，有著很高的成就。何東雖然有猶太人的血統，但因為從小在中國長大，所以他一直以中國人自居。何東繼承了父親優秀的經商思維，他最早在香港的怡和洋行工作，慢慢升任香港火險公司的經理，之後又成為了怡和洋行的總經理。當時怡和洋行就是香港第一大公司，等到何東辭任的時候，他已經擁有了超過200萬的身家，這個時候是1897年。辭任之後，這個位置給了他的弟弟何福接任由於何東跟弟弟何福頭腦精明，何東很快就成為了香港的第一任首富，何福也是當時的香港五大富商。1906年，何東成為了第一個在太平山山頂居住的中國人，何家也成為當時香港的第一名門望族。

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除此之外，有一位巨星級人物原來和何東家族都相當有關係。何東有一個兄弟叫何甘棠，是何東同母異父之弟，為純種中國人。何甘棠雖然不是政商界的名人，當時由於非常富有，他一直過着妻妾成群的生活，他當時在上海跟他的情婦歐亞混血的張瓊一起收養了一個兒女，這個女兒也是歐亞混血名叫何愛瑜，這個何愛瑜雖然不是什麼名人，但是她生下世界著名的功夫巨星李小龍，換句話説李小龍與何鴻燊其實都算是遠房親戚。

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撰文 : 歐高榮

何鴻燊 何東 何福

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