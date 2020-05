【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948

▲ 【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問:像1948年美蘇冷戰首次危機

全國人大制定港版國安法,香港與內地一國兩制成為國際焦點。港版國安法事件更升至中美角力層次,美國國會兩黨提出制裁中國。美國前總統奧巴馬顧問將香港比作美蘇冷戰時期西柏林,稱現時就像1948年柏林危機,西柏林遭蘇聯封鎖,揭開中美新冷戰序幕。

奧巴馬任內國家安全委員會亞洲事務高級總監梅代羅斯(Evan Medeiros),近日就港版國安法發表評論。《紐約時報》報道,梅代羅斯稱,港版國安法「會撕下一國兩制剩下的外表」,並會引發中美關係危機。

梅代羅斯又將香港比作西柏林:

「美國和中國的民主主義聲音都會因此起哄;2020年感覺開始就像1948年,冷戰首個危機在柏林爆發。」

(Nationalist voices in the U.S. and China would have a party with this; 2020 is beginning to feel more and more like 1948 when the first crises of the Cold War broke out over Berlin.)

德國二戰戰敗後柏林分為東西兩部分,分別由蘇聯及美國為首東西集團管治。由於柏林市位於東德之內,蘇聯1948年封鎖西柏林,美國發起空運補給行動,成為美蘇冷戰對峙首場危機。

然而,香港比作西柏林一說看來有相當局限。當年西柏林確是美國為首西方集團領地,美國出手支援合情合理。香港則是中國境內特別行政區,中方強調,推行港版國安法是中國內政,外國無權干涉。

香港《基本法》第18條亦訂明,當香港發生特區政府不能控制的危及國家安全動亂時,中央政府可頒佈相關全國性法律在香港實施。

對北京而言,香港多年來未有就23條立法,反修例風波更充分暴露了香港維護國安漏洞,惹美國等外國勢力公然干涉香港事務。北京認為,此時推行港版國安法,正正是為了避免香港成為「新柏林」,淪為中美新冷戰角力場,永遠身處政治對抗最前線。

責任編輯:方圓之