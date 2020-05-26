【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948

▲ 【港版國安法】香港比作西柏林 奧巴馬顧問：像1948年美蘇冷戰首次危機

全國人大制定港版國安法，香港與內地一國兩制成為國際焦點。港版國安法事件更升至中美角力層次，美國國會兩黨提出制裁中國。美國前總統奧巴馬顧問將香港比作美蘇冷戰時期西柏林，稱現時就像1948年柏林危機，西柏林遭蘇聯封鎖，揭開中美新冷戰序幕。

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奧巴馬任內國家安全委員會亞洲事務高級總監梅代羅斯（Evan Medeiros），近日就港版國安法發表評論。《紐約時報》報道，梅代羅斯稱，港版國安法「會撕下一國兩制剩下的外表」，並會引發中美關係危機。

梅代羅斯又將香港比作西柏林：

「美國和中國的民主主義聲音都會因此起哄；2020年感覺開始就像1948年，冷戰首個危機在柏林爆發。」

（Nationalist voices in the U.S. and China would have a party with this; 2020 is beginning to feel more and more like 1948 when the first crises of the Cold War broke out over Berlin.）

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德國二戰戰敗後柏林分為東西兩部分，分別由蘇聯及美國為首東西集團管治。由於柏林市位於東德之內，蘇聯1948年封鎖西柏林，美國發起空運補給行動，成為美蘇冷戰對峙首場危機。

然而，香港比作西柏林一說看來有相當局限。當年西柏林確是美國為首西方集團領地，美國出手支援合情合理。香港則是中國境內特別行政區，中方強調，推行港版國安法是中國內政，外國無權干涉。

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香港《基本法》第18條亦訂明，當香港發生特區政府不能控制的危及國家安全動亂時，中央政府可頒佈相關全國性法律在香港實施。

對北京而言，香港多年來未有就23條立法，反修例風波更充分暴露了香港維護國安漏洞，惹美國等外國勢力公然干涉香港事務。北京認為，此時推行港版國安法，正正是為了避免香港成為「新柏林」，淪為中美新冷戰角力場，永遠身處政治對抗最前線。

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責任編輯：方圓之