  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美團破頂】滙豐市值被美團超越　恒指權重重新排位？

金融經濟 18:25 2020/05/26

分享：

美團股價再破頂，其市值已超越滙豐。

美團點評 （03690） 股價再創新高，以其周二（26日）收市價138.9元計，其市值已達8094億元，甚至已超越有過百年歷史的滙豐 （00005） 。然而，即便美團市值較高，假若其真的獲納入恒指，在權重比列上仍然會少於滙豐。

相關文章︰【空軍戰報】美團再破頂 淡友加碼沽空18億上市來第二高

滙豐作為多年藍籌，其於恒指中權重達7.7%；而假若美團被納入恒指，其權重也不會超過5%。

據恒指公司此前表示，個別同股不同權（WVR）類股份的指數權重上限設在5%，低於一般股票的10%。該公司解釋，市場態度趨保守，認為設5%權重上限的方法較簡單易行。

恒指成分股權重要顧及「流通系數」

流通系數又稱流通量調整系數，即流通股份佔總發行股權的百分比，例如流通系數為60%，表示該股份流通在市場的股權佔總發行股權的60%。

恒指各成分股的發行量都會經過流通系數調整後，才用作編算指數，策略性股東持有的股權則不納入指數編算中。

由於滙豐的流通系數為100%，其流通市值即相當於其全部股份總值7515億元。

要注意的是，由於美團是WVR公司，其股份實際上分為A類（投票權較高）及B類（投票權較低、上市的流通股），A類股份屬於未上市股份，由少數股東持有，不能在公開市場交易。故單計B類流通股，其流通市值只有7072億元，仍然低過滙豐。

故此，從流通市值角度而言，滙豐的指數權重理論上仍應該高過美團。

不過，恒指公司似乎對於未來增加WVR股權重持開放態度，加上美團股價仍有望再創新高，而且滙豐股價亦持續低迷，未來有WVR股在指數權重中超越滙豐也不足為奇。

相關文章︰【美團股價】美團續優獲唱好　富瑞上調目標價至151元

【美團股價】美團績後抽升一成創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

編輯︰侯景成

香港股票 美團點評－W（03690） 美團點評 同股不同權 恒生指數 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【零售寒冬】零售協會向特首發信籲限制全港業主　不能因無交租而收回舖位、為期至少9個月

下一篇文章

【醫藥股牛市】疫苗消息推升醫藥股　外圍Novavax盤前狂飊逾兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃接受申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德急升兩成澳博升逾7%
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【口罩供應】港產口罩Simply Mask今日（25日）開放彩色口罩預售　50片99元（附連結）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）
【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）