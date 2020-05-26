【美團破頂】滙豐市值被美團超越　恒指權重重新排位？

▲ 美團股價再破頂，其市值已超越滙豐。

美團點評 （03690） 股價再創新高，以其周二（26日）收市價138.9元計，其市值已達8094億元，甚至已超越有過百年歷史的滙豐 （00005） 。然而，即便美團市值較高，假若其真的獲納入恒指，在權重比列上仍然會少於滙豐。

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滙豐作為多年藍籌，其於恒指中權重達7.7%；而假若美團被納入恒指，其權重也不會超過5%。

據恒指公司此前表示，個別同股不同權（WVR）類股份的指數權重上限設在5%，低於一般股票的10%。該公司解釋，市場態度趨保守，認為設5%權重上限的方法較簡單易行。

恒指成分股權重要顧及「流通系數」

流通系數又稱流通量調整系數，即流通股份佔總發行股權的百分比，例如流通系數為60%，表示該股份流通在市場的股權佔總發行股權的60%。

恒指各成分股的發行量都會經過流通系數調整後，才用作編算指數，策略性股東持有的股權則不納入指數編算中。

由於滙豐的流通系數為100%，其流通市值即相當於其全部股份總值7515億元。

要注意的是，由於美團是WVR公司，其股份實際上分為A類（投票權較高）及B類（投票權較低、上市的流通股），A類股份屬於未上市股份，由少數股東持有，不能在公開市場交易。故單計B類流通股，其流通市值只有7072億元，仍然低過滙豐。

故此，從流通市值角度而言，滙豐的指數權重理論上仍應該高過美團。

不過，恒指公司似乎對於未來增加WVR股權重持開放態度，加上美團股價仍有望再創新高，而且滙豐股價亦持續低迷，未來有WVR股在指數權重中超越滙豐也不足為奇。

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編輯︰侯景成