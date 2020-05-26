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【美股期貨】歐股升勢略回順　道指期貨挑戰25000點關

金融經濟 20:27 2020/05/26

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【美股期貨】美股期貨造好　道指期貨升逾400點或2%

美股昨隔晚休市，美股期貨今日造好。中美兩國關係緊張升級，不過新冠肺炎疫情轉趨緩和，日本首相安倍晉三解除東京首都圈及北海道的緊急狀態，意味日本全國所有地區緊急狀態解除，亞太區股市上升，加上美國生物製藥公司Novavax啟動新冠肺炎疫苗臨床試驗，帶動美股期貨表現，其中道指期貨升2%。

【20：26】美股期貨續向上挑戰，道指期貨報24921點，升497點。歐股升勢則略回順，三大指數暫時升幅均少於1%。

【18：45】美股期貨升幅繼續顯著，道指期貨報24922點，升498點。

【醫藥股牛市】疫苗消息推升醫藥股　外圍Novavax盤前狂飊逾兩成

Gartner料今年全球設備出貨跌逾1成 智能手機下滑13.7%​​​​​​​

【17：21】美股期貨於亞股收市後升幅再擴大，道指期貨升554點或2.3%，報24978點。標指期貨升60點或2%，報3013點；納指期貨升188點或2%，報9594點。

【17：07】歐股向上，德國DAX指數、英國富時100指數、法國CAC指數全綫走高，分別升1.5%至2.9%。

【16：45】賭王何鴻燊病逝，美高梅國際酒店集團盤前升8.8%，報17.3美元。

【16：44】瑞幸咖啡盤前升近21%，報1.69美元；阿里巴巴美股盤前升3%，報205.64美元。

【16：30】美股期貨午後升幅一度擴大，道指期貨曾升542點，高見24966點，道指期貨最新升近500點，升491點，報24915點。標指期貨升55點，報3008點；納指期貨升178點，報9584點。

【13：16】美股期貨持續走高，道指期貨升479點或近2%，報24903點；標指期貨升53點或1.8%，報3006點；納指期貨升180點或1.9%，報9586點。

歐股造好德股升2.7%　原油價格升逾1%

恒生指數午後初段升幅擴大　美團績後造好升逾8%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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