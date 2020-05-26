【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸

▲ 近期中美矛盾不斷升級，《修昔底德陷阱》作者艾利森強調，中美相爭，大家都輸。

全國人大定立港版國安法，觸動美國在香港利益，美國政府反應強烈，為中美緊張關係火上加油，加上中美5G角力加劇，外界擔心雙方矛盾全面爆發。《修昔底德陷阱》作者強調，中美相爭，只會帶來雙輸局面。

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哈佛大學政治科學教授、《修昔底德陷阱》作者艾利森（Graham Allison）表示，中美相爭，最後結局很可能是雙輸（The endgame will probably be lose-lose）。

他稱互相敵對將導致首階段中美貿易戰協議破裂，兩國繼續就新冠病毒源頭問題互相指責，他認為衝突會全面惡化，希望這不會帶來永久破壞。

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事實上，不少專家都曾經提到，首階段中美貿易協議要求中國以2017年水平為基准，額外購買2000億美元美國貨品及服務，這本來就不容易，現在爆發疫情，情況更不樂觀。

疫情令中美摩擦增多，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員李成認為，中美緊張可能變為冷戰，雙方關係惡化速度快過預期。但他強調，兩國都尚未做好應對這種程度衝突的準備，這場對抗不會有贏家。

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責任編輯：文青青

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