【中美角力】《修昔底德陷阱》作者：中美相爭大家都輸

▲ 近期中美矛盾不斷升級,《修昔底德陷阱》作者艾利森強調,中美相爭,大家都輸。

全國人大定立港版國安法,觸動美國在香港利益,美國政府反應強烈,為中美緊張關係火上加油,加上中美5G角力加劇,外界擔心雙方矛盾全面爆發。《修昔底德陷阱》作者強調,中美相爭,只會帶來雙輸局面。

哈佛大學政治科學教授、《修昔底德陷阱》作者艾利森(Graham Allison)表示,中美相爭,最後結局很可能是雙輸(The endgame will probably be lose-lose)。

他稱互相敵對將導致首階段中美貿易戰協議破裂,兩國繼續就新冠病毒源頭問題互相指責,他認為衝突會全面惡化,希望這不會帶來永久破壞。

事實上,不少專家都曾經提到,首階段中美貿易協議要求中國以2017年水平為基准,額外購買2000億美元美國貨品及服務,這本來就不容易,現在爆發疫情,情況更不樂觀。

疫情令中美摩擦增多,美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)研究員李成認為,中美緊張可能變為冷戰,雙方關係惡化速度快過預期。但他強調,兩國都尚未做好應對這種程度衝突的準備,這場對抗不會有贏家。

責任編輯:文青青

