約翰遜犯禁顧問堅持：不後悔、不道歉、不辭職

▲ 英國首相首席顧問卡明斯違反禁令出門的風波繼續發酵,執政保守黨已有20個官員聯署要求卡明寺辭職。

英國首相首席顧問卡明斯(Dominic Cummings)曾在在3月底疫情嚴峻及嚴格居家令生效期間,違反禁令出門的風波繼續發酵,連累支持他的首相約翰遜(Boris Johnson)。除了在野黨的抨擊,執政保守黨已有20個官員聯署要求卡明寺辭職。然而卡明斯出席記者會時,表明不後悔,更拒絕道歉、辭職。

卡明斯周一(25日)舉行記者會,交代違規過程:

1.託管4歲兒子

妻子出現新冠肺炎感染病徵,怕兒子無人照看,送往親友處。開往英格蘭東北部達勒姆(Durham),將兒子交由父母照顧。卡明斯在第二天也出現感染徵狀,一家三口在其父母農莊隔離。

約翰遜回應: (卡明斯所為)跟每個父親、家長的直覺都一樣。("followed the instincts of every father and every parent" )

2.檢查眼睛

隔離14日後,曾前往附近的城鎮巴納德城堡(Barnard Castle)檢查眼睛。他聲稱檢查是必須,因要確保視力無礙他開長途車回倫敦。夫婦二人曾離開車廂,在河畔步行10至15米距離,約15分鐘,期間沒與其他人接觸。

約翰遜回應:非常合理(“very, very plausible”)

記者會上,卡明斯堅持自己的行為合理合法:

「我的行為合理合法。」(I behaved reasonably and legally)

表明拒絕道歉和辭職:

「我不為自己的行為感到後悔……理智的人可能不同意」(“I don’t regret what I did … reasonable people might disagree.”)

執政黨要求辭職 約翰遜盡力護航

首相約翰遜在事件爆發之初,盡力為卡明斯護航,讚揚他在每一方面的表現,都是負責任、合法及誠實。在記者會上,約翰遜再次力挺這位犯規顧問:

「我對大眾的憤怒和沉痛感到遺憾,尤其當國家正在經歷這巨大的困難和煎熬。」(“of course regret the confusion the anger and the pain that people feel … as a country that has been going through tremendous difficulties and sufferings”)

「我不認為首相府哪位曾作出任何削弱(抗疫)信息的行為。」(“I don’t think anyone in No 10 has done anything to undermine our messaging.”)

衛報指,這位顧問是脫歐的推手,以及去年約翰遜勝出大選的關鍵人物。

隨事件繼續發酵,更已驚動當地教會。除了在野黨抨擊,執政保守黨內已有最少20名官員呼籲他辭職;資深科學家更指控他破壞公共衛生的指引。

記者:葉芷樺

