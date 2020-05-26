約翰遜犯禁顧問堅持：不後悔、不道歉、不辭職

▲ 英國首相首席顧問卡明斯違反禁令出門的風波繼續發酵，執政保守黨已有20個官員聯署要求卡明寺辭職。

英國首相首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）曾在在3月底疫情嚴峻及嚴格居家令生效期間，違反禁令出門的風波繼續發酵，連累支持他的首相約翰遜（Boris Johnson）。除了在野黨的抨擊，執政保守黨已有20個官員聯署要求卡明寺辭職。然而卡明斯出席記者會時，表明不後悔，更拒絕道歉、辭職。

卡明斯周一（25日）舉行記者會，交代違規過程：

1.託管4歲兒子

妻子出現新冠肺炎感染病徵，怕兒子無人照看，送往親友處。開往英格蘭東北部達勒姆（Durham），將兒子交由父母照顧。卡明斯在第二天也出現感染徵狀，一家三口在其父母農莊隔離。

約翰遜回應： （卡明斯所為）跟每個父親、家長的直覺都一樣。（"followed the instincts of every father and every parent" ）

2.檢查眼睛

隔離14日後，曾前往附近的城鎮巴納德城堡（Barnard Castle）檢查眼睛。他聲稱檢查是必須，因要確保視力無礙他開長途車回倫敦。夫婦二人曾離開車廂，在河畔步行10至15米距離，約15分鐘，期間沒與其他人接觸。

約翰遜回應：非常合理（“very, very plausible”）

記者會上，卡明斯堅持自己的行為合理合法：

「我的行為合理合法。」（I behaved reasonably and legally）

表明拒絕道歉和辭職：

「我不為自己的行為感到後悔……理智的人可能不同意」（“I don’t regret what I did … reasonable people might disagree.”）

執政黨要求辭職 約翰遜盡力護航

首相約翰遜在事件爆發之初，盡力為卡明斯護航，讚揚他在每一方面的表現，都是負責任、合法及誠實。在記者會上，約翰遜再次力挺這位犯規顧問：

「我對大眾的憤怒和沉痛感到遺憾，尤其當國家正在經歷這巨大的困難和煎熬。」（“of course regret the confusion the anger and the pain that people feel … as a country that has been going through tremendous difficulties and sufferings”）

「我不認為首相府哪位曾作出任何削弱（抗疫）信息的行為。」（“I don’t think anyone in No 10 has done anything to undermine our messaging.”）

衛報指，這位顧問是脫歐的推手，以及去年約翰遜勝出大選的關鍵人物。

隨事件繼續發酵，更已驚動當地教會。除了在野黨抨擊，執政保守黨內已有最少20名官員呼籲他辭職；資深科學家更指控他破壞公共衛生的指引。

記者：葉芷樺

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