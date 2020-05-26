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【限聚令放寬】派對房間Party Time看好重啟後生意　停業前生意曾逆市升兩成

商業 13:11 2020/05/26

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Party Time負責人鄭先生指，之前曾預先接受客人預約， 預約情況以一周計算亦有5成至6成。（Party Time Facebook截圖）

本港因應新冠肺炎疫情推出限聚令，並設有4類處所，例如卡拉OK及派對房間等停業7日的安排，而減低疫情在社區大爆發的風險。隨着本地連日零確診個案，行政長官林鄭月娥今（26日）宣布，4類處所的停業安排將在期限到期時，可重新營業。

【防疫抗疫基金】物管支援計劃繼續接受申請　至今已批6900宗

位於觀塘的派對房間Party Time負責人鄭先生表示，之前曾預先接受客人預約， 預約情況以一周計算亦有5成至6成。不過，他坦言港府對於派對房間的停業安排，不但一再延長還較遲公布，最後需要退回訂金予客人。他續指，受上次的教訓，今次亦未於停業安排屆滿前接受提早預約。但他認為港人太久無外出玩樂消費，料一周的預訂率可達7成至8成。

他透露，停業前的生意額按年逆市升10%至20%。但他認為本港派對房間多、競爭激烈，所以參考其他同業的做法，再推出折扣優惠吸客，例如以預約派對房間，可獲6折或7折優惠。

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牌照列明「派對房間」　抗疫基金仍遲遲未發
不過，限聚令下派對房間停業令生意大跌。他稱，雖然港府在第二輪「防疫抗疫基金」下，每間合資格的派對房間可獲得一次過4萬元的資助；但即使他公司的牌照標明為派對房間，並由推出當日即時申請，至今仍未收到任何資助。

他批評，即使向相關部門查詢，亦只回覆申請正在審核中，時間非常慢。並且不明白牌照標明為派對房間，還有哪有程序需要長時間查核。

【香港出口】港4月出口跌幅略收窄　出口商：起碼有貨走

記者：馬意文

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