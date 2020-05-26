大摩升港交所目標價 最新睇310蚊

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【美股期貨】美股期貨造好 道指期貨升逾400點或2%
港交所 （00388） 獲大摩調升目標價，由原本的270元升至310元，評級維持「增持」。大摩亦大幅調升生物科技股康希諾生物 （06185） 目標價，由原本的102元勁升至258元，目標價維持「增持」。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月26日（星期二）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大摩
|康希諾生物-B
（06185）
|增持
|102
|258
|大摩
|香港交易所
（00388）
|增持
|270
|310
|大摩
|華潤電力
（00836）
|增持
|15.4
|14.1
|中金
|福 壽 園
（01448）
|跑贏大市
|10
|中銀國際
|永達汽車
（03669）
|買入
|8
|9
|里昂
|小米集團-W
（01810）
|跑贏大市
|12
|14.2
|里昂
|聯想集團
（00992）
|跑輸大市
|4.77
|4.5
|星展
|希慎興業
（00014）
|持有
|30.7
|26.15
|高盛
|小米集團-W
（01810）
|買入
|13.5
|14.3
|瑞信
|富力地產
（02777）
|跑贏大市
|中性
|15.3
|9.9
|瑞銀
|安踏體育
（02020）
|沽售
|2
|2.14
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