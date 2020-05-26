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大摩升港交所目標價 最新睇310蚊

金融經濟 13:08 2020/05/26

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港交所 （00388） 獲大摩調升目標價，由原本的270元升至310元，評級維持「增持」。大摩亦大幅調升生物科技股康希諾生物 （06185） 目標價，由原本的102元勁升至258元，目標價維持「增持」。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月26日（星期二）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大摩 康希諾生物-B
（06185） 		增持 102 258
大摩 香港交易所
（00388） 		增持 270 310
大摩 華潤電力
（00836） 		增持 15.4 14.1
中金 福 壽 園
（01448） 		跑贏大市 10
中銀國際 永達汽車
（03669） 		買入 8 9
里昂 小米集團-W
（01810） 		跑贏大市 12 14.2
里昂 聯想集團
（00992） 		跑輸大市 4.77 4.5
星展 希慎興業
（00014） 		持有 30.7 26.15
高盛 小米集團-W
（01810） 		買入 13.5 14.3
瑞信 富力地產
（02777） 		跑贏大市 中性 15.3 9.9
瑞銀 安踏體育
（02020） 		沽售 2 2.14
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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