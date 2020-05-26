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【美團股價】美團續優獲唱好　富瑞上調目標價至151元

金融經濟 12:54 2020/05/26

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美團獲富瑞唱好，目標價上調至151元。

美團點評 （3690） 季績勝預期，周二（26日）早段曾抽高近1成，高見138元。券商富瑞上調美團點評目標價，從134元升至151元，維持「買入」評級。該行看到美團點評核心外業務恢復迅速，繼續有力地推行「food+平台」戰略，並相信共享單車、B2B餐飲供應、生鮮電商等新業務投資能夠帶來成果。

截至中午收市，美團點評報136.3元，升8.35%，成交約48.5億元。市值高達7942億元，相當於1024億美元，為阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700）   外，唯一市值破千億美元的中資科網股。

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美團點評首季業績表現消除市場憂慮，收入按年跌12.6%至167.5億元（人民幣，下同）經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元人民幣，均勝預期。

富瑞指美團點評旗下全綫業務均好於其預測，當中外賣業務收入95億元高於預測的91億元，到店用餐、酒店和旅遊業務收入31億元多於預測的29億元，新業務及其他業務收入42億元多於預測的39.8億元。

富瑞引述美團點評管理層電話會議內容稱，外賣業務強勢恢復，3月底已回復至疫情的75%成水平，活躍商家數量恢復至90%。

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該行預計外賣訂單數量將保持穩健增速，按年增長2%，並帶動收入按年增長6%；預計未來有更多品牌商鋪入駐該平台。

不過，該行認為到店用餐、酒店和旅遊業務恢復速度慢於核心外賣業務，估計第二季該業務收入按年下跌21%。引述管理層講話指，5月11日到店用餐已接近疫情前的80%，較3月底水平的45%顯著復甦，在餐飲店內消費亦能達到疫情前的6成。酒店住宿方面，亦逐步恢復至疫情前的7成。

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記者：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 餐飲 外賣 目標價 美團點評 阿里巴巴 騰訊

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