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瑞士寶盛︰港版國法令市況短期波動 惟長遠仍看好中港股市

金融經濟 12:54 2020/05/26

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瑞士寶盛銀行亞洲投資總監Bhaskar Laxminarayan認為，中港股市長遠而言仍具投資價值。

瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer） 亞洲投資總監Bhaskar Laxminarayan表示，港版國安法的推出短期內造成市場波動，惟長遠而言，香港作為進入中國市場的大門角色未變，仍看好中港股市的前景。

Bhaskar Laxminarayan解釋，全球投資者對於「增長」十分渴求，而中國市場過去一直有穩定增長，故中國的資產在投資組合內必然不會缺席。至於是否擔心中美摩擦升溫，他形容，近日有關中美關係惡化的消息只是市場的雜音（noise），兩國在談判期間互有進退是必然的事，只會對市況造成短期影響。若考慮未來數年甚至10年後的情況，中國市場仍然值得投資。

他又指出，香港作為中國市場對外連接的重要角色未有改變，若中概股考慮第二上市，香港是最好的選擇。而近日港股的波動是市場情緒的反應，但長遠而言，中港股市依然存在投資價值。

中國優於其他新興市場

美國擬於近日重啓經濟活動，Laxminarayan指出，不同國家應對疫情的方法，將會令各國經濟回復的速度出現差異。他認為，推行更多刺激政策、並且在抗疫上表現較出色的國家，將會跑贏其他地區。在新興市場方面，他指出中國表現會優於他新興市場國家。

另外，疫情下各國加大貨幣政策力度，央行相繼下調利率。他認為，在固定資產投資方面，亞洲企業債市場仍有不錯的息率，在全球低息環境下顯得更具吸引力。

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經濟 香港股票 中美關係 國安法

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