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【港版國安法】押注聯匯失守？　港元一年遠期曾穿弱方保證

環球政經 12:00 2020/05/26

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人大上周四（21日）公布制訂《港版國安法》後，港股周五（22日）立即大挫逾千點，港匯亦立即跌至兩周低位，本周開市，港股及港匯似乎已經回穩，未有再度大幅下跌。

相關新聞: 【港版國安法】瑞銀預測　恒指今年或低見19200點

就在在股市及港匯現貨未見大動靜之時，港匯遠期經已悄悄出現異動，美元兌港元一年期期貨合約上周五（22日）曾急升至超過7.85的弱方保證水平，至今仍然高企7.82水平。據彭博資訊報導，上周五共有37億美元買入港元期貨，當中三分一押注港元將觸及甚至是跌穿弱方保證水平，港匯升即港元貶，換言之市場上有投資者正押注或對冲聯匯系統失效。

相關新聞: 【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資

現時港元現貨與一年期合約的價差高達700點子，兩者價差之闊，乃過往十多年來罕見，以往價差之所以擴闊，都是港元與美元息差收窄，故今次在港美息差高達1厘之時，價差卻突然擴大，情況非常罕見。對上兩次價差超過700點子，分別是2008年的金融海嘯及2016年內地股災之時。

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撰文 : 國際組

香港股票 期貨 弱方保證 金融 國安法 港元 美元 買入 海嘯

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