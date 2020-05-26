【港版國安法】邱騰華：美國取消香港特殊待遇　不損港國際金融中心地位

▲ 邱騰華表示，可以向國際社會保證，香港將維護法治，自由，保持競爭力和最自由的市場的位置。

全國人大即將表決「港版國安法」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前在官方聲明警告，草案一旦通過，美方將重新評估香港在美國法律下的特殊地位。商務及經濟發展局局長邱騰華接受外媒訪問時表示，一旦美國取消香港的特殊待遇，不會損害香港作為國際金融中心的地位。

邱騰華接受《日經亞洲評論》訪問時表示，美國沒有單方面給予香港優惠待遇。香港是一個自由港，通過敞開大門來贏得地位。這不是任何人的禮物，這是公平的交易。他強調，可以向國際社會保證，香港將維護法治，自由，保持競爭力和最自由的市場的位置。



他又補充，如果剝奪香港的地位，美國也會遭受痛苦，因為由此產生的貿易壁壘將影響兩地的貿易平衡。2019年美國與香港的貿易順差為261億美元，是其最大的雙邊順差。邱騰華指，美國將不得不考慮該行動將對香港以及對自己產生什麼影響。

他強調，訂立港區國安法法案僅針對極少數故意對國家安全構成風險的人，一般的商業活動不會受到影響，他認為，該港區國安法立法將為國際投資者確保更安全，更穩定的商業環境。

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