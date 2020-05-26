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歐盟外長料亞洲取代美國 促對中國更強硬

環球社會熱點 12:38 2020/05/26

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歐盟外長料亞洲取代美國 促對中國更強硬

在新冠肺炎疫情大流行下，中美角力再升級，歐盟如何於中美之間選擇成為關注。歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）表示，有跡象顯示亞洲正取代美國成為世界權力中心，形容歐盟選邊站的壓力增加，他則建議歐盟對中國採取更強硬立場。

博雷爾與德國外交官員會面時表示，一直有分析指由美國主導的全球體系會結束，並迎來「亞洲世紀」（Asian century），他認為這情況確實正在發生，又形容全球正處在一個群龍無首的狀態。

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博雷爾坦言，疫情大流行可被視為世界權力轉換的轉捩點，形容歐盟選邊站的壓力增加，稱歐盟應遵循自身的利益與價值觀，避免成為中美任何一方的工貝。

博雷爾更指：

「我們需要對中國採取更強力的策略，並要與其他亞洲民主國家有更好的關係。」

（We need a more robust strategy for China, which also requires better relations with the rest of democratic Asia.）

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博雷爾又提到，中國崛起令人印象深刻，惟歐盟和中國的關係不是建立於互信、透明和互惠上，強調歐盟要對中國採取更強硬的策略。

博雷爾早前曾指，歐盟過往對中國「有點天真」（little naive），但今後將變得更加現實。博雷爾當時形容中國既是經濟夥伴，也是「系統性的對手」（systemic rival），企圖推廣截然不同的管治模式。

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責任編輯：楊心悅

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