歐盟外長料亞洲取代美國 促對中國更強硬

在新冠肺炎疫情大流行下,中美角力再升級,歐盟如何於中美之間選擇成為關注。歐盟外交政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)表示,有跡象顯示亞洲正取代美國成為世界權力中心,形容歐盟選邊站的壓力增加,他則建議歐盟對中國採取更強硬立場。

博雷爾與德國外交官員會面時表示,一直有分析指由美國主導的全球體系會結束,並迎來「亞洲世紀」(Asian century),他認為這情況確實正在發生,又形容全球正處在一個群龍無首的狀態。

博雷爾坦言,疫情大流行可被視為世界權力轉換的轉捩點,形容歐盟選邊站的壓力增加,稱歐盟應遵循自身的利益與價值觀,避免成為中美任何一方的工貝。

博雷爾更指:

「我們需要對中國採取更強力的策略,並要與其他亞洲民主國家有更好的關係。」

(We need a more robust strategy for China, which also requires better relations with the rest of democratic Asia.)