【港股追蹤】賭王何鴻燊病逝　信德全日勁升22%

長期傳出健康有問題的何鴻燊，今午證實病逝。何氏家族系股份早市全線造好，下午更擴大升幅。賭王旗艦信德(00242)全日大升22%報3.12元，澳博(00880)升7.1%報8.84元。美高梅(02282)升5.2%報9.37元，新濠(00200)升5%報15.02元。

何鴻燊稱雄澳門博彩業大半世紀。目前澳門6家賭牌牌主，有3家和何氏家族有關，分別是澳博，新濠和美高梅。

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信德近年的主要動作，包括以4.3億元出售經營往來港澳及大珠三角地區目的高速客輪服務營運商信德中旅船務投資21%股權予香港中旅（00308）,及以8.5億元增持新加坡物業111 Somerset餘下30%權益,加碼東南亞地產。

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