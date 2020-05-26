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【國泰重組】路透：國泰因反修例風波　重組港龍遇內地監管「留難」

金融經濟 12:15 2020/05/26

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國泰航空盛傳重組國泰港龍，惟消息指方案因內地監管而有阻滯。

國泰航空 （00293） 自內地以至全球爆發新冠疫情後，營運幾停頓，市場消息指國泰正研究不同重組方案，包括考慮是否保留國泰港龍品牌。路透引述兩名不具名消息指，國泰擬將國泰港龍拼入「國泰航空」品牌，但因為去年反修例風波，在內地遇上監管「留難」。

路透引述消息稱，內地民航局視國泰、港龍重組為擴張，限制國泰集團在內地20個航線只能由國泰港龍營運。國泰現時利用「國泰航空」品牌和機組人員經營北京、上海兩大城市，其餘內地城市都由國泰港龍營運。

國泰航空去年有員工參與反修例示威被捕，內地民航局以航空安全為由對國泰發出警告，並揚言或限制飛航，國泰其後解僱多名參與示威的員工，兩大高層因事件而離任。

路透引述消息指，國泰因為事件而被內地民航局發出「缺失評分（demerit points）」，因而被拒加開航點、擴張機隊。據有關機制，相關懲處最多可維持12個月。

考慮將港龍機師轉至國泰和快運　不排除裁員

消息指，因應內地民航局的處理，國泰因而推遲原訂4月22日與港龍機師商議調整合約的會面，國泰暫定6月10日再舉行會面。國泰正考慮將國泰港龍機師轉移到國泰航空或香港快運（HK Express），也可能提出提早退休以至裁員。

國泰回應有關報道時僅重申，不會評論任何市場傳聞，也不排除任何方案。

報道指，國泰正考慮整合國泰以至快運的機師合約、簡化市場推廣、節省成本等方案，並指區內的新加坡航空已在勝安航空（SilkAir）和廉航酷航（SCOOT）有類似重組。

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編輯：麥德銘

香港股票 航空 港龍航空 國泰航空（00293） 機師 新加坡航空 國泰航空 HK Express

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