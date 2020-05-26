【英國疫情】諾貝爾獎得主轟封城無用 「帶來更多死亡」

▲ 英國約翰遜政府陸續解封之際，諾貝爾化學獎得主萊維特稱封城無用，反帶來更多死亡。（）

英國疫情漸見平穩，新冠肺炎確診人數增速減慢之際，2013年諾貝爾化學獎得主萊維特（Michael Levitt）為解封推波助瀾，指英國封城措施弊多於利，危害比不封城更大，隨時帶來更多死亡。

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在史丹福大學（Stanford University）任教的萊維特接受英媒訪問時稱，封鎖無助挽救生命（lockdown saved no lives），甚至導致死亡（may have cost lives）。

他稱封城無疑減少了交通意外，卻帶來極端社會問題，家暴、離婚、酗酒等，部分有其他病的人得不到醫療。萊維特認為英國政府當初與其封城，不如呼籲英國人戴口罩，及保持續社交距離。

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萊維特直指，英國政府顧問、倫敦帝國學院傳染病專家弗格森（Neil Ferguson）的死亡人數預測出錯，高估10至12倍。

弗格森曾警告，若不行動，新冠病毒可導致50萬英國人死亡，是英國政府放棄群體免疫策略主因，迫使約翰遜推行廣泛封鎖。

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責任編輯：文青青

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