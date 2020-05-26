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馬斯克太空夢成真　SpaceX載人龍飛船明發射

科技 12:45 2020/05/26

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SpaceX準備在美國東部時間明（27日）下午4:33分，以火箭「獵鷹9號（Falcon 9）」，發射載人飛船「龍飛船」（Crew Dragon），把兩名太空人送上國際太空站。

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空夢即將實現！SpaceX準備在美國東部時間明（27日）下午4:33分，以火箭「獵鷹9號（Falcon 9）」，發射載人飛船「龍飛船」（Crew Dragon），把兩名太空人送上國際太空站。是次更成為穿梭機在2011年退役後，美國首次載人航天發射。

>>>少女持SpaceX創辦人舊電話號碼　狂接上太空請願

>>>【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機　另捐贈25萬個口罩

SpaceX日前就進行最後演習，SpaceX任務保障副總裁Hans Koenigsmann亦簡介了發射當日的時間表。美國太空總署（NASA）太空人Doug Hurley和Bob Behnken將會在發射前3個小時乘坐Tesla Model X到發射地點；在發射前2個半小時進入太空艙；SpaceX工作人員會在發射前45分開啟逃生系統並進行佈防，並等待發射。

NASA太空人Doug Hurley和Bob Behnken將會在發射前3個小時乘坐Tesla Model X到發射地點。（法新社資料圖片）

發射後，兩名太空人將會在軌道上度過19個小時，並會在對接前的30分鐘進行人工飛行測試，其餘時間飛龍號將會以全自動控制。對接2小時後，就可打開艙門。龍飛船將在軌道實驗室停留約兩個月，兩位宇航員其後將會回到龍飛船，並將龍飛船與空間站解除對接，大約兩小時後就可降落在大西洋上。

是次太空人所穿著的黑白太空衣，設計是由本身是科幻迷的馬斯克親自操刀。（法新社資料圖片）

值得一提的是，是次太空人所穿著的黑白太空衣，設計是由本身是科幻迷的馬斯克親自操刀。若言是次SpaceX任務順利完成，美國希望最早在2024年將太空人送上月球，在未來飛往火星等地。

>>>太空旅行明年初實現　 SpaceX與太空旅行社簽署協議

責任編輯：曾曉汶

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