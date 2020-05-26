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李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享）

金融經濟 16:00 2020/05/26

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港交所（00388）在中概股回歸以外，繼續尋找新增長點。行政總裁李小加最新提倡以大灣區為試點，推行中港「新股通」。一旦成事，不單可成為股票互聯互通機制找到突破點，更有望補白美資可能減少投資中概股的資金空缺。

...

欄名 : 交易講場

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