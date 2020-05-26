李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 金融經濟 16:00 2020/05/26 分享： 港交所（00388）在中概股回歸以外，繼續尋找新增長點。行政總裁李小加最新提倡以大灣區為試點，推行中港「新股通」。一旦成事，不單可成為股票互聯互通機制找到突破點，更有望補白美資可能減少投資中概股的資金空缺。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 2020/05/25 【港版國安法】港國金中心地位 關鍵不單留住資金（訂戶專享） 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 2020/05/22 【港版國安法】政治市散戶難自處 恒指「第二隻腳」風險增（訂戶專享） 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/05/21 【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 2020/05/20 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 2020/05/19 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 經濟 美股 A股 香港股票 IPO 中國概念股 瑞幸咖啡（美：LK） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入