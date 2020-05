▲ 世衛暫停羥氯喹臨床測試 特朗普:已停服

美國疫情持續,美國總統特朗普(Donald Trump)多次吹捧抗瘧疾藥羥氯喹治療新冠肺炎的效果,特朗普自己亦有服用羥氯喹。不過,世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)則指,基於安全考慮,已暫停羥氯喹的臨床測試。特朗普其後亦表示,已停服羥氯喹。

中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩:美國歷史只有這麼短

法國研發唾液病毒檢測 6月中歐洲有售

世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)指,有證據顯示羥氯喹(hydroxychloroquine)有嚴重的副作用,包括心臟問題。

譚德塞引用國際醫學期刊《刺針》(The Lancet)指,羥氯喹對治療新冠肺炎患者沒有效用,甚至增加患者的死亡率。

白宮官員與特朗普唱反調:很難説會否再封鎖美國

美國假期多處人頭湧湧 官員警告或確診急增

世衛首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)表示,來自不同國家的調查員及監察員都對羥氯喹提出足夠的危險信號,以促使世衛暫停羥氯喹的臨床測試。

特朗普周日接受電視節目《Full Measure》訪問時指,自己已完成服用羥氯喹的療程,沒有再服用羥氯喹。

特朗普又暗示羥氯喹沒有出現副作用,他指:

「順帶一提,我仍在這。」

(And by the way, I’m still here.)

德國解封後爆教會集體感染 過百人確診

歐盟3年前叫藥廠研發疫苗被拒 因利潤不及慢性病藥

特朗普又指:

「我聽說過有關它(羥氯喹)大量的報告。 坦白說,我聽過大量的報告。許多人認為它拯救他們的生命。醫生們亦提出了報告。你能看到有來自法國的報告,亦有來自意大利令人難以置信的報告。」

(Well, I’ve heard tremendous reports about it. Frankly, I’ve heard tremendous reports. Many people think it saved their lives. Doctors come out with reports. You had a study in France, you had a study in Italy that were incredible studies.)

特朗普又指,有一位在紐約的醫生來信表示,已用羥氯喹治療過300名新冠肺炎患者。

南韓實施強制令 搭公共交通必須戴口罩

白宮官員:中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅