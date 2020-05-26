▲ 世衛暫停羥氯喹臨床測試 特朗普：已停服

美國疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）多次吹捧抗瘧疾藥羥氯喹治療新冠肺炎的效果，特朗普自己亦有服用羥氯喹。不過，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）則指，基於安全考慮，已暫停羥氯喹的臨床測試。特朗普其後亦表示，已停服羥氯喹。

中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩：美國歷史只有這麼短

法國研發唾液病毒檢測 6月中歐洲有售

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，有證據顯示羥氯喹（hydroxychloroquine）有嚴重的副作用，包括心臟問題。

譚德塞引用國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）指，羥氯喹對治療新冠肺炎患者沒有效用，甚至增加患者的死亡率。

白宮官員與特朗普唱反調：很難説會否再封鎖美國

美國假期多處人頭湧湧 官員警告或確診急增

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，來自不同國家的調查員及監察員都對羥氯喹提出足夠的危險信號，以促使世衛暫停羥氯喹的臨床測試。

特朗普周日接受電視節目《Full Measure》訪問時指，自己已完成服用羥氯喹的療程，沒有再服用羥氯喹。

特朗普又暗示羥氯喹沒有出現副作用，他指：

「順帶一提，我仍在這。」

（And by the way, I’m still here.）

德國解封後爆教會集體感染 過百人確診

歐盟3年前叫藥廠研發疫苗被拒 因利潤不及慢性病藥

特朗普又指：

「我聽說過有關它（羥氯喹）大量的報告。 坦白說，我聽過大量的報告。許多人認為它拯救他們的生命。醫生們亦提出了報告。你能看到有來自法國的報告，亦有來自意大利令人難以置信的報告。」

（Well, I’ve heard tremendous reports about it. Frankly, I’ve heard tremendous reports. Many people think it saved their lives. Doctors come out with reports. You had a study in France, you had a study in Italy that were incredible studies.）

特朗普又指，有一位在紐約的醫生來信表示，已用羥氯喹治療過300名新冠肺炎患者。

南韓實施強制令 搭公共交通必須戴口罩

白宮官員：中國瞞疫 堪比切爾諾貝爾核災

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅