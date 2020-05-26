科技行業盈利與前景俱佳 「疫」境下抗跌力高

創新科技在這10年間發展一日千里，除了人工智能和網絡安全等技術陸續於各行各業廣泛應用外，雲端計算和大數據分析等，加強機構對客戶的了解，發掘新的收入來源。

在新冠肺炎疫情影響下，經濟環境無疑受到嚴重打擊，但科技行業卻因而受惠，預計在「後疫情時代」，其發展速度只會有增無減，成為投資領域的領軍者。

科技公司盈利強勁

科技公司近年在市場上一直提供可觀及穩定的利潤和股息。觀乎標普500資訊科技指數每股盈利的表現，截至2020年4月30日，報73.38美元，而歷史平均值僅為32.54美元，即在過去十年上升了一倍，可見其近年升勢之快速。與此同時，市盈率卻僅為18.5倍，比起歷史平均值16.7倍相差不大，顯示科技公司估值目前仍處合理水平。

在傳統投資概念中，優質企業一般具有良好的盈利能力、合理的估值以及穩健的資產負債表。觀乎目前標普500行業負債市值比率，截至2020年3月31日，資訊科技業為-1%，而傳統的金融業為88%、房地產為34%、必需消費品為15%，表示利技公司的資產負債表強勁，現金水平較其他行業高，較能應對市場波幅，抗跌力高。

而今年出現疫情危機，使各國經濟備受重擊，多項經濟活動被迫停擺，但資訊科技行業卻成功引領不同行業把握數碼轉型的機遇，靈活應對這次危機。富蘭克林鄧普頓基金經理及研究分析師Jonathan Curtis舉例：「各國實施社交距離措施，導致消費者、學生與企業接受在家工作、學習、購物、運動、醫療、用餐等，生活習慣出現重大改變，雖然疫情過後，大家會重返辦公室、學校，但生活模式預計不會完全回復疫情前的模樣，因為大家都已建構並習慣了新的數碼科技生活模式。」

後疫情時代 科技發展更佳

因此，Jonathan預計疫情過後，科技應用稍為落後的企業必定會加快自身轉型及科技投資以跟上時代的步伐，從而令上述各項新技術的應用會加速發展，科技產業的投資價值會更高。

在現時各行各業也借助科技公司提供技術，幫助和大量客戶保持聯繫，並提供高速的互聯網服務和環球雲端設備，此模式將帶來科技公司進一步發展。於2000年創立的富蘭克林科技策略已成立超過20週年，主要投資於不同國家的科技公司發行的股票證券，乘着目前的資訊科技行業創新、增長和變革的黃金時間，將受惠於科技的發展和應用，預期投資前景會更為亮麗。

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