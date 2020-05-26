【物管股】中信証券︰龍頭物管股有長期投資價值 薦保利物業

▲ 中信証券認為，物管股龍頭仍具備增長空間。

生物科技股炒風似有消退跡象，惟另一熱炒板塊—物業管理股仍然強勢。中信証券發表研究報告指，推算未來5年時間，就算撇除併扣獲得的增長，龍頭物業管理公司當前股價仍具備顯著的長期投資價值。

物管股周二（26日）個別發展，保利物業 （06049） 升3.9%；藍光嘉寶服務 （02606） 升2.7%；碧桂園服務 （06098） 升2.5%；永升生活服務 （01995） 跌0.5%；奧園健康 （03662） 跌2%；新城悅服務 （01755） 跌2.2%。

物管股難用傳統方法估值

中信証券認為，若透過目前的市盈率（PE）和市銷率（PS）估值，不僅沒有辦法反映出公司品牌擴張，甚至沒有包含企業較為確定的儲備面積預期收入，和基本確定的關聯開發企業交付面積預期營入，更沒有包括在政策支持背景下，未來幾年基本無障礙的社區增值服務發展。

該行解釋，要進行合適估值就要考慮物管股的「潛能營收」，即綜合管面積可的年化營業收入、公司簽約儲備面積帶動未來的年化營業收入、關聯開發企業未來可以確定交付的面積所產生的確定年化營業收入、匹配這些面積的增值服務收入。

在得出「潛能營收」後，進一步結合「在5年時間能夠新增，且不在當前合同面積的第三方在管面積、訂單制合同年化營收、周期性非業主增值服務營收」等因素，從而得出合理股值下限。

報告指出，在穩健保守的預測下，以5年後收益計算，板塊主要龍頭的估值仍較低。該行相信龍頭物業管理公司（如保利物業）當前股價仍具備顯著的長期投資價值，看好物業管理龍頭，推薦保利物業、綠城服務 （02869） 、中海物業、新城悅服務、永昇生活服務和碧桂園服務。

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