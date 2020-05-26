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房託收租股低殘終反彈 須防減派息風險

金融經濟 11:47 2020/05/26

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中央推港版國安法引發港股波動，本地股尤其是收租股及房託基金（Reit）全面受壓，股價連日破底後，今早終現反彈，藍籌房託基金領展 （00823） 今早一度升逾3%。

房託、收租股股價下滑，令收租股股息率提升至5厘至7厘，對尋求股息回報投資者吸引力增加。不過投資者須需留意，業務前景難樂觀，收租股或有減派股息的風險。

在過去一年，本港經濟及售零市場受本地社會運動及疫情拖累，令收租股股價持續受壓。目前港股正面臨政治市，市場憂慮港版國安法將令本港添不明朗，加上憂中美關係惡化，本港或會失獨立關稅區地位，更擔心社會運動會重燃，進一步打擊本港經濟，本地股包括收租成日前跌市重災區。

倘未來減派息 股息回報將低於預期

股價下挫，令收租股股息率紛抽升，普遍升見5厘，九倉置業 （01997） 更高見7厘，散戶愛股領展及太古地產 （01972） 亦有近5厘。盡管目前收租股股息看似吸引，惟投資者須留意現價股息率為往績，倘股份未來派息縮減，現價買入的投資者將不能獲得所預期的回報。

 

 

本地經濟轉弱，令數收租股的租金收入受壓，在疫情期間，業主普遍減租支援租戶，零售市場積弱，亦直接影響零售業物的租金收入。

租金收入減 物業NAV受壓

收租股業績轉弱，將加添未來減息的壓力。早前各收租股亦紛預警業績轉弱，領展預告截至3月底全年將錄得淨虧損，為上市以來首度見紅，主要是受累物業估值或跌逾12%。

九倉置業亦預警，截至6月底中期料錄得虧損，主要因為極端市況不利於其的投資物業和酒店，並可能導致投資物業和酒店錄得重估虧損。

另方面，市況轉弱，收租股所持的投資物業資產淨值（NAV）添壓，物業重估錄得的虧損雖不影響公司的收入及現金流，但虧損直接在業績上反映。NAV下跌亦拖累股份的估值，當大行因估值降而下調目標價，亦令股價受壓。

目前收租股多方面受壓，加上政局不明朗，盡管股息率吸引，希望長綫持有收息的投資者宜待局勢稍為明朗化後再決定。

相關文章：【港版國安法】本港地產股NAV折讓至少五成　急跌後可撈底嗎？

責任編輯：錢家鋒

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太古地產（01972） 九龍倉置業（01997） 領展房產基金（00823） 香港股票 收租股
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