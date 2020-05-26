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【贊比亞排華？】三名中國公民遇害　中方向贊比亞提嚴正交涉

環球政經 11:48 2020/05/26

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新冠肺炎肆虐全球，疫情激發贊比亞的本地人與中國人的矛盾，周一（24日）有3名中國公民在當地遇害。中國駐贊比亞大使館昨（25日）發聲明，李傑大使向贊外交部馬蘭吉外長提出嚴正交涉，強烈譴責惡性暴力事件。

根據中國駐贊比亞大使館的聲明，案件發生在贊比亞盧首都薩卡市（Lusaka）一中國公司倉庫發生，3名中國公民不幸遇害。獲悉事發後中方已與與讚比亞警方及僑界聯繫，並派員到現場了解情況。經警方初步調查，疑犯為當地人，2男1女，進入倉庫殺害遇害者並搶劫，之後縱火毀滅證據。警方現已逮捕2名男性兇疑犯，正搜捕另1名在逃疑犯。

中國駐贊比亞大使館強烈要求贊比亞部門盡快破案，並敦促贊比亞採取有效措施，維護當地中國公民的生命財產安全和合法權益。

據《環球時報》英文版報道，因新冠肺炎疫情，當地有中國公司實施「封閉式管理」，禁止包括贊比亞僱員外出，贊比亞人認為自由受到侵犯，相信案件與此措施有關。另有贊比亞人認為新冠病毒是源於中國，故此特意疏遠甚至與當地中國人發生衝突。

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