【港版國安法】「新加坡這樣仍有很多投資」德媒訪問鍾國斌

▲ 鍾國斌強調，新加坡亦有國安法，但仍有很多人去投資。（資料圖片）

全國人大決定定立港版國安法，針對顛覆國家政權、恐怖活動等行為，引發損害香港自治、資金流走憂慮。有建制派「壞孩子」之稱的自由黨，黨魁鍾國斌接受德媒訪問時稱，新加坡也有國安法，但仍有很多人去投資。不過，他亦承認，若外國憂慮大，會有很大影響。

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鍾國斌接受德國之聲訪問，被問到是否擔心出現撤資時，表示「說不定」，指新加坡同是開放型經濟體，也有國安法，且條文還相當「辣」，但仍有很多人去投資。

他強調商界很簡單，只看有無商機，能否搵錢，又指很多人不信中國政府，覺得中國法制不健全，外企仍爭相去中國投資及做生意，世界主要大企業都在中國有業務。

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鍾國斌表示，商界有些人，是歡迎北京此舉，因國安法問題之前不明朗，現在落實了，反有個了斷，消除不確定因素。他稱，社會混亂對營商很不利，商店被逼關閉，外國買家及商人不敢來，國安法對營商環境有幫助。

被問對當年自由黨反對23條立法，是否錯誤，鍾國斌強調自由黨不是反對23條，而是看到社會不安，希望延遲立法，適當時候再拿出來。他稱自己近年在不同場合也說要立23條。

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鍾國斌亦承認，若外國對國安法有很大疑慮，會有很大影響，香港是開放型經濟，單靠本土經濟維持不到。他稱最理想是自行立法，但特區政府做不到，反問中央有何選擇。

他稱特首林鄭月娥常說要有「社會共識」才立23條，代表今屆政府沒能力立法，若到下屆才立，50年已過了一半，中央不會等，加上種種暴力事件，要求港獨，中央絕對不能接受。

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責任編輯：文青青

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