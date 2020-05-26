AirPods或將增健康監測功能　可計算體溫及心率

▲ 日前有傳蘋果（Apple）將會在新AirPods上新增健康監測感應器，可用作偵測血氧功能或心律功能。

雖然新冠肺炎疫情已逐步緩和，但是次疫情卻喚起了民眾對健康關注和防疫意識。日前有傳近年積極拓展健康市場業務的蘋果（Apple），將會在新AirPods上新增健康監測感應器，可用作偵測血氧功能或是心律功能。

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據台灣媒體電子時報消息指出，台灣日月光ASE Technology已收到來自蘋果提出的生產需求，並引進更多設備來應付未來新款AirPods生產。同時外國科技網站MacRumors報道又指，蘋果在未來1至2年內，將會把環境光感測器（ALS）加入到下一代AirPods設備中。

MacRumors認為，環境光感測器相信是與健康監測功能有關，如心率、血氧飽和量度其他身體特徵等。據MacRumors猜測，AirPods設計將與醫院中耳夾式脈搏血氧儀的原理一樣，透過通過光電轉換方式採集脈搏波信號，再透過無線藍牙將數據傳輸到手機。

除了AirPods外，早前亦有外媒爆出下半年準備推出的Apple Watch 6，都有機會加入環境光感測器以及血氧偵測器，將Apple Watch打造成更「健康」的智能穿戴裝置。由此可見蘋果對健康產品市場有著龐大的野心。

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責任編輯：曾曉汶