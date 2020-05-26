五月天舉辦綫上演唱會　5月31日晚8守護「五月之約」

受到新冠肺炎疫情波及，今年台灣樂隊五月天與香港粉絲的「五月之約」本可能首次失約，不過五月天本周一（25日）於Facebook宣布，5月31日晚上8時，將舉行「五月天突然好想見到你」綫上演唱會，屆時演唱會將全球同步直播，以延續與粉絲的五月約定。目前演出時長和直播平台尚未確定。

五月天主唱阿信周一發出一條短片，並發文稱「誰說，2020沒有五月之約」，「我們偶爾遲到，但是一定會到」。粉絲們紛紛在下面留言表示：「五月還是要有五月天才完滿」、「謝謝五月天，原來你們一直都在」、「謝謝五月天，為這有點灰暗的2020年帶來無限的光芒！」

五月天從2006年開始，就和香港歌迷約定每年「5月之約」，14年來從未間斷，今年受到疫情的影響，只好取消原本5月在香港舉辦的演唱會。不過五月天演唱會總是一票難求，今次舉辦綫上演唱會，粉絲們就不用搶票或硬食黃牛高價票，在家就可以輕鬆享受「搖滾區」級的演出！

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