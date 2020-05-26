【美團股價】美團績後抽升一成創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

▲ 【美團股價】美團績後升8%創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

美團點評 （03690） 股價績後造好，美團點評股價抽升一成再創上市新高，市值已升至逾8000億元，相當於躋身1000億美元。美團點評成為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 之後，國內第3家市值跨過1000億美元門檻的互聯網公司，亦意味ATM 3股的市值，已齊齊超越1000億美元。

美團點評收報138.9元，升10.4%，成交81.8億元，為成交最大股份，市值8094億元，相當於近1038億美元。

騰訊目前市值達40639億元，相當於逾5210億美元；阿里巴巴市值43138億元，相當於5530億美元。

美團點評首季度業績勝市場預期，收入按年跌12.6%至167.5億元人民幣，經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元人民幣，均勝預期。集團上季經營虧損17億元人民幣，期內虧損15.8億元人民幣。

市場炒作美團點評染藍，加上業績理想，美團點評股價雖曾受累新冠肺炎疫情拖累，惟已全數收復失地且累創新高，今年以來已累升36%，為ATM 3股之中表現最好。

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責任編輯︰梁浩碩