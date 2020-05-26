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【美團股價】美團績後升8%創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

金融經濟 10:15 2020/05/26

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【美團股價】美團績後升8%創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

美團 （03690） 股價績後造好，美團今早股價升8%，高見136.9元創上市新高，市值已升至逾7900億元，相當於躋身1000億美元。美團成為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 之後，國內第3家市值跨過1000億美元門檻的互聯網公司，亦意味ATM 3股的市值，已齊齊超越1000億美元。

騰訊目前市值達40276億元，相當於逾5100億美元；阿里巴巴市值達43052億元，相當於近5520億美元。

美團點評首季度業績勝市場預期，收入按年跌12.6%至167.5億元人民幣，經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元人民幣，均勝預期。集團上季經營虧損17億元人民幣，期內虧損15.8億元人民幣。

市場炒作美團染藍，加上業績理想，美團股價雖曾受累新冠肺炎疫情拖累，惟已全數收復失地且累創新高，今年以來已累升逾3成，為ATM 3股之中表現最好。

【美團業績】美團首季經調整淨虧損2.2億人幣 勝預期（第二版）

【美團業績】王興： 次季外賣訂單料正增長 2025年日均外賣訂單達1億

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 騰訊 阿里巴巴 美團點評 阿里巴巴－SW（09988）

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