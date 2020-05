▲ 【新冠肺炎疫情中美角力】中美「偷疫苗」爆口水戰 華春瑩:美國歷史只有這麼短

新型冠狀病毒肺炎疫情使中美關係緊繃,中美更就新冠肺炎疫苗競賽爆發口水戰。美國國安顧問奧布萊恩突然指控,中國盜取美國疫苗研發技術。中國外交部發言人華春瑩反諷,美國人把其他人好過自己都說成偷。華春瑩指,美國歷史只有不到250年,中國歷史卻有5,000年。

美國國安顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)日前在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目上,表示自己認為,美國會快過中國開發出新冠肺炎疫苗。

奧布萊恩稱有報道指,中國以間諜活動盜取美國疫苗研發、治療辦法研究和技術。他又稱,中國有「多年偷取美國知識產權的歷史」:

「如果他們偷疫苗技術,我也不會覺得奇怪。」

(I wouldn't be surprised if they did that with vaccines.)

中國外交部發言人華春瑩事後在Twitter反駁奧布萊恩。華春瑩用英語寫道:

「有些美國官員在講疫苗的事,聽來奇怪。如果有人擁有比自己更好的東西,那就一定是從自己偷去的,這是正常邏輯嗎?記住,中國有5000年歷史,美國只有不到250年。」

世界衛生組織(WHO)月中表示,全球現時有8種進入臨床測試新冠病毒候選疫苗,當中4種由中國研發,比例佔一半。

