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【港版國安法】林鄭：西方民主國家有國安法不見影響金融中心地位

金融經濟 10:09 2020/05/26

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行政長官林鄭月娥出席會議時見傳媒時聲稱，很多市民支持國家層面訂立港版國安法，外國政客、香港法律界有不實評論，重申是次國家層面立法沒有違反基本法。林鄭月娥又指，西方民主國家都有國家安全法，不見有削弱金融中心地位，反問為何只有香港立國家安全法，才會削有關情況。

林鄭月娥稱，近年香港出現反政府、反內地的力量，周日有人網上發動暴力事件，強烈譴責事件，重申立法只影響國家安全的極少數分子。

對於有評論指立法削弱一國兩制，林鄭月娥認為有關評論妄顧國家在國家安全的權力，持有雙重標準，不會容許維護國家安全有缺口或空白。林鄭續稱，對國際投資者，希望安穩環境，可以帶家人來居住的環境，立法有助穩定情況。

被問及若市民叫行政長官下台會否違反國安法，林鄭月娥未有直接否定，但稱有關說法只是個別人士想像，強調香港是自由社會、有言論自由，任何人可說他們想說的話。

林鄭月娥又指，港股上周大跌後，昨日已回復平穩，恒指出席行會前升1%。港股上周五因國安法消息大跌逾1300點，周一回升22點，今早至上午9時50分，恒指最新升400點，仍較港版國安法消息傳出前為低。

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一國兩制 香港股票 林鄭月娥 國安法 恒生指數

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