▲ 滙豐董事會據悉敦促管理層重啟重組 考慮更大力度裁員

新冠肺炎全球大流行，外媒報道指，因應新冠肺炎，促使滙豐 （00005） 董事會敦促管理層重啟重組，並考慮更大力度的調整，包括進一步裁員，甚至出售美國業務、法國零售網絡，以及在較小非戰略國家的業務。

滙豐股價高開0.8%，開報36元，成交511萬元。

滙豐3個月前，宣布了其155年歷史上最大規模的重組。滙豐2月時宣布，計畫裁員3.5萬人，並透過降低美國及歐洲業務，以及投資銀行的規模，削減45億美元成本及1,000億美元風險加權資產，不過，其後新冠肺炎疫情爆發，促使管理層暫停裁員。

據熟悉討論的人士表示，董事會希望新戰略計劃「事不宜遲」，但要等到審核完成幾個月後才能完成。

滙豐上月公布，受信貸損失激增4倍影響，首季列帳基準稅前利潤挫48%至32億美元，遜於市場預測中位數36.7億美元，集團更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。

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責任編輯︰梁浩碩