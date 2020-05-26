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恒生指數升432點　美團績後飈一成創新高（不斷更新）

金融經濟 16:16 2020/05/26

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恒指黑期升約110點　道指期貨升226點（不斷更新）

英、美股市隔晚假期休市，至於歐股造好，其中德國DAX指數升2.7%，收報11368點。港股早市造好，恒生指數開報23198點，升246點，大市其後升幅擴大至逾400點，觸23400點水平。恒生指數半日升429點，中午收報23381點，成交580億元。

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【16：13】賭王何鴻燊病逝，信德 （00242） 股價午後升22%，收報3.12元，成交3.5億元。另外，濠賭股全綫抽上，其中澳博 （00880） 升7.2%；美高梅 （02282） 升5.2%；新濠 （00200） 升5%。

另外，銀娛 （00027） 升3.8%；金沙 （01928） 升4%；永利 （01128） 升3.6%。

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【16：11】滙豐 （00005） 升3.4%，收報36.9元，未企穩37元關口；騰訊（000700）升2.1%，收報425.4元；友邦 （01299） 升2.8%，收報64.75元。另外，中移動 （00941） 升1.2%；港交所 （00388） 破頂後倒跌近1%。

【16：10】恒生指數收報23384點，全日升432點。國指收報9595點，升129點。主板成交1075億元。美團 （03690） 績後造好，升10.4%，收報全日最高位138.9元，創上市新高。

【16：00】恒生指數U盤前升450點，報23402點。

【15：55】港交所 （00388） 跌幅擴至0.6%，報273.4元。港股變動不大，升約450點，續於23400點水平。

【15：31】港股尾市升約450點，於23400點水平爭持。

【15：28】信德 （00242） 升23%，高見3.22元，成交達3.0億元，為第50成交大股份。濠賭股澳博 （00880） 升7.2%；美高梅 （02282） 升5.4%；新濠 （00200） 升4.3%。

【賭王何鴻燊病逝】何家二房主導三大濠賭牌主股權　澳博美高梅新濠齊大升

【15：14】滙豐 （00005） 升3.8%，重上37元水平，高見37.05元。滙豐、騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 3股貢獻大市近180點。

【15：13】港交所 （00388） 再轉跌，港交所股價最新跌0.2%，報274.6元。

【15：01】紐約期油升逾3%，中石油 （00857） 升2.7%；中海油 （00883） 升1.7%；中石化 （00386） 升2%。F三星原油期 （03175） 升1.7%；FGX原油 （03097） 升1.4%。

【15：00】內地股市午後升幅進一步擴大，上證最終收升1%；深證升2.1%；創業板指升3%。

【14：53】信德 （00242） 升勢略為回順至逾17%，報3.02元；一眾濠賭股中以澳博 （00880） 表現最好，股價升逾7%，高見8.95元。

【賭王何鴻燊病逝】為何信德、澳博股價急升？一文看懂賭王家族掌控澳博架構

【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀

【14：47】中芯 （00981） 股價高開低走，最新倒跌0.7%，低見17.32元。

【14：44】常達控股 （01433） 抽升4成，高見0.087元，成交887萬元。

【14：30】鼎益豐 （00612） 升逾9%，高見4.64元。鼎益豐發公告，指其間接主要股東海南奇日升企業諮詢無條件送贈22個物業予集團，總值4.21億元人民幣。

鼎益豐獲股東送贈逾4億元深圳物業

【14：30】大市升逾500點，恒生指數最新報23464點，升512點或2.2%。

【14：29】騰訊 （00700） 升2.6%，高見427.6元。

【14：28】美團 （03690） 午後升幅再擴大，股價升一成高見138.4元創新高。券商富瑞上調美團點評目標價，從134元升至151元，維持「買入」評級。

【美團股價】美團續優獲唱好　富瑞上調目標價至151元

【14：24】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾3%，高見36.85元。

【14：23】港股午後升幅擴大至近500點，高見23451點。

【14：19】信德 （00242） 股價升幅擴大至22%，高見3.16元。

【14：12】澳博 （00880） 升近6%；銀娛 （00027） 升4%；金沙 （01928） 升4.5%；美高梅 （02282） 升4.9%；新濠 （00200） 升5.5%；永利 （01128） 升4.4%。

另外，澳門勵駿 （01680） 升6.1%；滙彩控股 （01180） 升4%。

【14：10】賭王何鴻燊病逝終年98歲，信德 （00242） 抽升近2成，高見3.08元。

賭王何鴻燊逝世終年98歲　信德曾急升14%澳博升半成

賭王何鴻燊傳病逝 料稍後有記者會交待

【13：33】濠賭股午後見異動，全綫升3%。澳博 （00880） 升3%；銀娛 （00027） 升3.9%；金沙 （01928） 升3.8%；美高梅 （02282） 升3.7%；新濠 （00200） 升3.9%。

【13：16】美股期貨持續走高，其中道指期貨升479點或近2%，報24903點。

【美股期貨】美股期貨造好　道指期貨升逾400點或2%

【13：03】港股午後初段升幅擴至約460點，重上23400點水平。

【12：27】恒指黑期升幅擴大至逾500點，最新升520點，報23436點。道指期貨升414點，報24838點。

【12：20】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升4.8%，藍籌股中最強。其他地產股亦向上，新地 （00016） 升3.3%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 升2.4%；長實 （01113） 升2.2%。

【12：03】滙豐 （00005） 半日升2.1%，中午收報36.45元；騰訊 （00700） 升1.6%，中午收報423.4元。港交所 （00388） 破頂後一度倒跌，中午收報275.2元，微升不足0.1%。中移動 （00941） 升1.6%；友邦 （01299） 升2.4%。

【新股IPO】李小加政協會議建議大灣區試行「新股通」

【12：00】恒生指數半日升429點，中午收報23381點。國指升148點，中午收報9614點。主板成交580億元。美團 （03690） 績後造好，半日升8.4%，中午收報136.3元，成交48億元。

【11：42】藍籌股當中，以恒地 （00012） 表現最好，升4%；港交所 （00388） 暫無升跌，藍籌表現最差。

【11：40】公用股中電 （00002） 升2.7%；煤氣 （00003） 升2.7%；電能 （00006） 升2.3%，長建 （01038） 升2.8%。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升1.5%；創業板指升2.5%。

【11：27】港股於23350點水平爭持，最新升約392點，報23345點。

【11：25】信德集團 （00242） 升近一成，高見2.83元；澳博 （00880） 升1.1%。昨有報道傳出澳博大股東、賭王何鴻燊病危消息，信德主席何超瓊直接否認何鴻燊病危。

【何鴻燊】傳媒引消息賭王何鴻燊病危　何超瓊否認

【11：14】壹傳媒 （00282） 股價升逾6%，高見0.117元。壹傳媒宣布創始人和控股股東黎智英自昨日起（25日），由非執行董事獲調任為公司執行董事，並留任集團主席。

壹傳媒股價創新低　黎智英今日起調任執行董事

【11：12】國泰 （00293） 升2.4%，高見8.19元。行政長官林鄭月娥宣布，容許香港國際機場在6月1日起，逐步恢復早前暫停的轉機航班服務。

【國泰重組】路透：國泰因反修例風波　重組港龍遇內地監管「留難」

【11：10】滔搏 （06110） 股價升逾7%，高見10.86元。滔搏截至2月底止年度，收入按年微增3.5%，至336.9億元人民幣，純利則錄23.03億元人民幣，較去年同期上升4.7%。

【體育用品股】滔搏股價急飈一成　去年純利多賺4.7%全年派息約0.21港元

【11：06】反向ETF FI二南方恒指 （07500） 跌4%，低見7.84元。

【11：00】中國飛鶴 （06186） 升7%，高見14.1元，成交5億元。根據昨日（25日）北水流向紀錄，滬深市淨買入2.86億元。

【10：49】港股升幅略為回順，大市升350點，於23300點水平爭持。

【10：44】港交所 （00388） 股價破頂高見280.8元後倒跌，最新跌0.4%，報274元。

【10：27】微盟 （02013） 股價再升8%，破頂高見7.95元。

【10：22】美團 （03690） 愈升愈有，股價最新升近一成，見138元新高。

【10：17】I.T （00999） 逆市跌2.7%，低見1.07元。I.T昨收市後在聯交所發公告，指因今年第四季度內「商譽、物業、家具及設備及使用權資產」之減值撥備，預期淨虧損將不少於7億元，

【盈警】I.T跌近2%一個月後再發盈警　料全年虧損擴大至不少於7億

【10：01】美團 （03690） 升幅擴至7%，高見134.9元創新高，市值達1000億美元，為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 後，國內第三家市值跨過1000億美元門檻的互聯網公司。

【美團股價】美團績後升8%創新高 ATM 3股市值齊逾1000億美元

【09：56】本港地產股反彈，除新地 （00016） 升逾2%外，恒地 （00012） 升2.2%；新世界 （00017） 升0.9%；信置 （00083） 升1.5%；長實 （01113） 升2.1%。

太古地產 （01972） 升1.6%；希慎 （00014） 升0.7%。

【09：50】人行重啟逆回購，四大內銀分別升1%至2.3%。國壽 （02628） 升2.4%；平保 （02318） 升1.1%。

【09：47】新地 （00016） 升2.3%。聯交所資料顯示，郭氏家族多名成員，包括郭老太鄺肖卿、集團主席郭炳聯及其兒子、執行董事郭基泓、集團執行董事郭基煇、非執董郭基俊、替代董事郭顥澧申報，於上周五（22日）以每股均價90.8692元，增持100萬股，共涉資9086.9萬元。

【再度增持】郭氏家族增持新地100萬股　涉資逾9000萬元

【09：46】九倉 （00004） 升幅擴大至4%，高見13.52元。

【09：44】康希諾生物 （06185） 未止跌，今早逆市再跌逾4%，低見176.1元。

【09：43】維他奶 （00345） 逆市跌1.2%，低見35.1元。

【09：40】大市升幅早段擴大至逾400點，上試23400點水平。

【09：38】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見132.8元再創上市新高。

【09：33】ATMX 4股上升，阿里巴巴 （09988） 重上200元水平，最新報202.4元，升2.1%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團 （03690） 績後升2.8%；小米 （01810） 升2.3%。

【09：33】港股早段升幅擴大至300點，最新報23256點，升304點。

【09：29】九倉 （00004） 股價高開2.3%，開報13.3元。九倉昨公布，自去年8月起，沽售亞馬遜及facebook股份，各自回籠34.46億及39.4億元，合共73.86億元，獲利合共19億元。

【科網狂潮】九倉沽出亞馬遜facebook持股　套現74億賺19億

【09：26】美團 （03690） 績後高開2.5%，開報129元。美團首季收入按年跌12.6%至167.5億元人民幣，經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元人民幣，均勝預期。集團上季經營虧損17億元人民幣，期內虧損15.8億元人民幣。

【美團業績】美團首季經調整淨虧損2.2億人幣 勝預期（第二版）

【美團業績】王興： 次季外賣訂單料正增長 2025年日均外賣訂單達1億

【09：25】其他重磅藍籌股方面，港交所 （00388） 升1.1%；中移動 （00941） 升0.8%；友邦 （01299） 升近1%。

【09：24】騰訊 （00700） 升1.4%，開報422.4元。騰訊更新200億美元全球中期票據計劃，已向聯交所申請該計劃由2020年5月25日起12個月內上市。

【騰訊股價】騰訊擬再發債 更新200億美元全球中期票據計劃

【09：23】滙豐 （00005） 高開0.8%，外媒報道指，滙豐董事會敦促管理層重啟重組，並考慮更大力度的調整，包括進一步裁員，甚至出售美國業務、法國零售網絡，以及在較小非戰略國家的業務。

滙豐董事會據悉敦促管理層重啟重組　考慮更大力度裁員

【09：20】恒生指數開報23198點，升246點。

【09：19】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作。此前已連續37個交易日暫停逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.1293，下調84點子。

【09：14】即月期指開報23140點，升251點。

【08：44】日經225指數升215點或1%，報20956點；南韓KOSPI指數升0.4%，報2002點。

【08：34】恒指黑期升約110點，報23026點；道指期貨升226點，報24650點。

【08：32】根據世界貿易監測（World Trade Monitor）報告的數據顯示，全球貿易量按年下降4.3%，創2009年以來最大降幅。3月貿易量按月下降1.4%，為連續第3個月出現下降。

【新冠肺炎】3月全球貿易量按年跌4.3%　創10多年最大跌幅

【08：10】卓悅 （00653）  公布一系列人事變動。葉俊亨將卸任主席及行政總裁。陳健文將獲委任為主席；尹熖強將獲委任為副主席。至於葉俊亨將獲委任為副主席，並將繼續擔任董事會執行董事。

卓悅︰陳健文將獲委任為主席　2月收購卓悅4成股份

【07：50】歐洲央行關鍵決策者之一，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，鑒於通脹水平較低，存在創新及採取快速有力行動的空間，希望進一步放寬對7500億歐元計畫的限制。

【環球放水】歐洲央行官員：很可能需要採取更多刺激措施

【07：00】Stoxx600指數升1.4%，收報344.92點。法國CAC40指數升1.9%，收報4531點；德國DAX指數升2.7%，收報11368點。

歐股造好德股升2.7%　原油價格升逾1%

【疫情焦點】全球累計逾558萬確診　美國累計確診逾170萬

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責任編輯︰梁浩碩

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